Châu Huệ Mẫn bất ngờ được hôn

Hôm 3/2, Châu Huệ Mẫn (Vivian Chou) và Huỳnh Khải Cần (Christopher Huang) cùng xuất hiện tại lễ ra mắt sản phẩm hợp tác mới của hai người - MV Đau một lần thôi. Trong buổi lễ, khi Châu Huệ Mẫn tặng đĩa DVD buổi biểu diễn mới nhất cho bạn đồng nghiệp, anh bất ngờ tặng cô một nụ hôn lên má để cảm ơn.

Huỳnh Khải Cần dành cho bạn cũ một nụ hôn cảm ơn thân thiết. Ảnh: Tungstar.

Châu Huệ Mẫn và Huỳnh Khải Cần từng hợp tác trong nhiều ca khúc như Love Is Not Over , When The Leaves Drop... Tin đồn tình cảm giữa hai người nảy sinh. Sau hơn 10 năm ngừng hát chung, khi đã yên bề gia thất, cả hai lại bắt tay nhau trong một MV mới.

Sự tái hợp lần này khiến khán giả không khỏi tò mò. Khi được hỏi về thái độ của chồng - nam diễn viên Nghê Chấn - về việc hợp tác với “người yêu tin đồn”, Huệ Mẫn cho hay, chồng cô luôn ủng hộ cô, không bao giờ ghen tuông vô cớ.

Châu Huệ Mẫn xinh đẹp ở tuổi 45. Ảnh: Tungstar.

Châu Huệ Mẫn từng bất hạnh vì thói trăng hoa của chồng. Đỉnh điểm là cuối năm 2008, khi Nghê Chấn công khai qua lại với một cô sinh viên trẻ, khiến cuộc tình của hai người gần như đi đến hồi kết. Tuy nhiên, người đẹp Hong Kong đã quyết định tha thứ và kết hôn với Nghê Chấn vào đầu năm 2009.

Châu Huệ Mẫn là ngọc nữ nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong. Sau nhiều năm nghỉ ngơi chú tâm cho gia đình, năm 2010, nữ diễn viên 45 tuổi tham gia bộ phim về chủ đề đồng tính nhạy cảm - All About Love.

Tố Linh