Châu Du Dân giàu kinh nghiệm đóng cảnh giường chiếu

Diễn viên Châu Du Dân. Ảnh: Net.

Đoàn làm phim The last Night of Madam Chin (Kim Đại Ban) tổ chức buổi họp báo tại Thượng Hải hôm 13/1.

Phạm Băng Băng (Fan Bing Bing) cho biết, mọi người nói rằng, Châu Du Dân (Vic Zhou) rất nhút nhát và không nói nhiều. Nhưng ngay lần đầu gặp mặt, cô đã thấy Zai Zai rất vui vẻ và không hề giống với nhận xét của mọi người.

Trong cuộc phỏng vấn, Châu Du Dân cho biết, cảnh đầu tiên của anh trong bộ phim này là cảnh nóng với Phạm Băng Băng. Nhân vật Yue Ru của Zai Zai lần đầu tiên lên giường với Madam Chin (do Băng Băng đóng). Anh nói: “Kịch bản viết rằng Yue Ru rất ngượng ngùng. Nhưng tôi đã rất có kinh nghiệm về chuyện này nên tôi không thể thể hiện sự ngốc nghếch được. Và bởi tôi biết cách 'cư xử' với phụ nữ nên chúng tôi đã phải thay đổi kịch bản phim”.

Châu Du Dân, Phạm Băng Băng và Phương Trung Tín trong buổi họp báo. Ảnh: Xinmin.

Khi phóng viên hỏi giữa Phạm Băng Băng và Từ Hy Viên anh thấy ai đẹp hơn, ngôi sao trong Chiến thần cười lớn và nhận xét, hai người có gương mặt khác nhau nhưng đều là những người đẹp hàng đầu. Anh cũng cho biết, hiện tại, anh không nghĩ đến chuyện tình cảm và chắc chắn không nối lại tình xưa với Đại S.

Thanh Hương (theo Xinmin)