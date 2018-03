Các món truyền thống ngày Tết người đẹp Việt mê mẩn

Những người đẹp tuổi Thân của showbiz Việt / Sao Việt kể sự cố chạy show ngày Tết

Thúy Vân

Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Quốc tế rất ngưỡng mộ khả năng nấu nướng của mẹ. Những ngày Tết, mẹ Thúy Vân thường tự làm mứt cho cả nhà để bảo đảm an toàn vệ sinh. Món ăn chơi yêu thích nhất của người đẹp mứt dừa chocolate với hương vị ngọt và béo vừa phải. Mỗi dịp Tết, cô thường giúp mẹ làm mứt cho gia đình và tặng những người thân.

Thúy Vân bên bố mẹ và em trai.

Diễm My 9X

Món yêu thích nhất của Diễm My là thịt kho hột vịt do mẹ cô làm. "Mẹ tôi kho thịt chung với dưa cải, nên nồi thịt có vị rất ngon mà không bị ngấy. Tôi có thể ăn món này suốt mấy ngày Tết không ngán". Nữ diễn viên thường ăn kiêng nên dùng món này kèm bánh tráng và nhiều loại rau. Bên cạnh đó, Diễm My 9X thích ăn bánh chưng, bánh tét với củ kiệu và củ cải mặn.

Trà Ngọc Hằng

Cũng như nhiều người đẹp showbiz, Trà Ngọc Hằng thường không dám ăn uống thoải mái trong ngày Tết vì sợ tăng cân. Tuy nhiên, cô "nghiện" bánh Tét vị hơi ngọt, được chế biến theo kiểu miền Tây. Người đẹp Cà Mau cho biết: "Tết tôi thường đi chợ mua nhiều đồ ăn về dự trữ trong tủ lạnh để cả nhà dùng dần, nhưng tôi chỉ thích ăn mỗi bánh tét, từ bánh tét nhân chuối, đậu mỡ đến trứng muối. Nhân bánh tét bây giờ rất đa dạng nên ăn hoài mà không biết chán".

Ngọc Trinh

Thịt kho hột vịt và tôm khô củ kiệu là món truyền thống cả gia đình Ngọc Trinh ưa chuộng. Trước Tết vài ngày, mẹ cô nấu một ngồi thịt to để cả nhà ăn dần trong ba ngày. Riêng món tôm khô củ kiệu luôn có sẵn trong tủ lạnh để chị em cô nhâm nhi khi xem ti vi. Tết năm nay, cô không về quê vì bố mẹ đều lên Sài Gòn đón Tết cùng con gái. Ngọc Trinh cho biết cô thích ăn Tết ở Sài Gòn hơn vì không khí nhộn nhịp, đông đúc và nhiều địa điểm vui chơi thư giãn.

Ngọc Trinh cùng bố và mẹ kế.

Lệ Hằng

Món ruột của Lệ Hằng là măng gà. Mỗi dịp Tết, cô đều vào bếp nấu món này để chiêu đãi cả nhà. Chia sẻ bí quyết, cô lưu ý: "Măng phải luộc hai lần, vì măng độc nên tôi phải luộc cùng muối. Sau khi luộc gà, tôi bỏ măng vào nấu đến khi chín là xong".

Ngọc Diễm

Là người Nha Trang, Hoa hậu Ngọc Diễm rất thích món thịt kho măng với trứng do mẹ làm. Thay vì sử dụng hột vịt truyền thống, người đẹp thay bằng món trứng cút để đỡ ngấy hơn. Ngoài ra, bánh tét cũng được Ngọc Diễm và con gái rất yêu thích.

Chi Pu

Với diễn viên Chi Pu, món ăn yêu thích nhất là bánh chưng rán. "Vị giòn của bánh cùng mùi thơm của nếp khiến tôi luôn mong chờ đến những ngày Tết". Những khi đói, Chi Pu thường vào bếp tự rán bánh và thưởng thức. Sự tiện lợi và dễ chế biến cũng là điểm cộng giúp món ăn chơi này luôn là một trong những món yêu thích nhất của Chi Pu.

Vân An