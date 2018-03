Các điểm vui chơi giải trí dịp năm mới

Trong những ngày nghỉ lễ, các rạp phim vẫn là điểm đến phổ biến của nhiều người. Dịp Tết dương lịch năm nay khán giả có 8 sự lựa chọn, từ phim Việt, phim châu Á tới phim Hollywood. Bốn bộ phim mới được ra mắt từ ngày 30/12 là Long Môn Phi Giáp - phim võ thuật 3D có sự tham gia của Lý Liên Kiệt, Châu Tấn, Trần Khôn; The Darkest Hour - phim thảm họa mới nhất của Hollywood về đề tài người ngoài hành tinh; Machine Gun Preacher - phim hành động, tội phạm có sự tham gia của tài tử Gerald Butler; và Cột mốc 23 - phim kinh dị, hài, ly kỳ Việt Nam có Bảo Trúc, Phi Thanh Vân, Võ Thành Tâm, Huy Khánh.

Bốn bộ phim mới sẽ ra mắt tại các rạp chiếu trong dịp Tết Dương lịch năm nay.

Hai bộ phim ăn khách trong hai tuần qua là Mission Impossible 4: Ghost Protocol và Alvin and The Chipmunks 3: Chip - Wrecked vẫn tiếp tục chiếu rạp trong tuần đầu tiên của năm mới để phục vụ những khán giả chưa có dịp thưởng thức. Ngoài ra, hai bộ phim Việt nhẹ nhàng, có nhiều yếu tố hài hước là Tối nay, 8 giờ! và Hoán đổi thân xác cũng giúp khán giả có thêm sự lựa chọn.

Dịp Tết dương lịch này, Trung tâm chiếu phim Quốc gia tại Hà Nội cũng khai trương phòng chiếu phim 4D cảm giác mạnh, vốn đầu tư lên tới gần 2 triệu USD (khoảng 38 tỷ đồng), với màn hình lớn có diện tích gần 50m2. Rạp sẽ trình chiếu bộ phim đầu tiên là Đường đua ma quái, có độ dài 5 phút với hơn 20 suất chiếu mỗi ngày. Giá vé đồng hạng là 50.000 đồng.

Trong tuần đầu tiên của năm mới, các kênh phim truyện HBO, Star Movies hay Cinemax cũng đem tới cho khán giả những tác phẩm điện ảnh có chất lượng nghệ thuật lẫn giải trí cao. Trên kênh HBO trong chương trình phim đặc sắc vào 9h tối mỗi ngày sẽ trình chiếu các bộ phim đáng chú ý là Inception (1/1), Half Past Dead (2/1), Sherlock Holmes (3/1), The King's Speech (4/1), Did You Hears About The Morgans? (5/1), Van Helsing (6/1) và The Losers (7/1).

Những bộ phim đáng chú ý trên truyền hình trong dịp Tết Dương lịch.

Tương tự, kênh Star Movies cũng có chương trình phim đặc sắc, nhưng vào 8h tối mỗi ngày với các phim Tron: Legacy (1/1), Cars (2/1), Avatar (3/1), Step Up 3D (4/1), Dear John (5/1), X-Men: The Last Stand (6/1) và Hancock (7/1). Kênh Cinemax có hai bộ phim đáng chú ý trong tuần đầu tiên năm mới là Star Trek (tối 5/1) và The Final Destination (tối 7/1).

Tập 13 của Vietnam's Next Top Model mùa thứ hai và tập ba của show truyền hình tìm kiếm tài năng Vietnam's Got Talent mùa thứ nhất sẽ phát sóng vào tối 1/1 trên kênh VTV3.

Hoạt động văn hóa - nghệ thuật

* Hà Nội:

Tiêu điểm văn hóa tại Hà Nội trong tuần đầu tiên năm mới là Liveshow Riêng một góc trời của nam danh ca Tuấn Ngọc trong ba đêm từ ngày 2 đến ngày 4/1 tại Nhà hát Lớn. Đây là liveshow thứ hai của Tuấn Ngọc tổ chức tại Việt Nam, sau lần đầu tiên ở TP HCM cuối năm 2006. Khách mời duy nhất trong liveshow là ca sĩ Mỹ Linh.

Liveshow "Riêng một góc trời" của ca sĩ Tuấn Ngọc tại Nhà Hát Lớn Hà Nội trong ba đêm 2-3-4/1 đang được người yêu nhạc thủ đô mong đợi. Ảnh: Ngọc Trần.

Nhạc sĩ Phạm Duy - bố vợ của Tuấn Ngọc - xuất hiện với vai trò người dẫn chuyện trên sân khấu. Trong những ngày đầu năm mới, Riêng một góc trời hứa hẹn sẽ khiến khán giả thủ đô đắm chìm trong một không gian trữ tình, ấm áp với những tình khúc của các nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên đã gắn liền với giọng ca được mệnh danh là "tượng đài tân nhạc".

Đêm nhạc Nguyễn Ánh 9 - Nửa thế kỷ âm nhạc sẽ diễn ra vào ngày 29/12 tại Nhà hát Âu Cơ với các ca khúc như Cô đơn, Buồn ơi chào mi, Tình khúc chiều mưa... Đây là món quà của nhạc sĩ Nguyễn Quang dành tặng cha nhân dịp sinh nhật ngày 1/1.

Tối 2/1 tại Cung văn hóa Hữu nghị diễn ra đêm hội hài xuân Năm Rồng nói chuyện Long. Chương trình có sự tham gia của các cặp song tấu hài Hoài Linh - Chí Tài, Xuân Bắc - Tự Long, Hồng Vân - Bảo Liêm, ca sĩ Phi Nhung, Hoàng Bắc. Đặc biệt, đêm hội còn có sự tham gia của quán quân Cặp đôi hoàn hảo, Đoan Trang - Trấn Thành, và lực sĩ Phạm Văn Mách với vai trò ca sĩ.

Ngoài ra, các đêm nhạc khác cũng đáng chú ý trong tuần đầu năm mới bao gồm Giai điệu tình bạn, diễn ra lúc 7h tối 29/12 tại Nhà hát Tuổi trẻ với sự tham gia của Tam tấu F-Sharp (Hàn Quốc) và ca sĩ Thùy Chi; buổi hòa nhạc Ensemble II do Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam biểu diễn vào lúc 8h tối hai ngày 29 và 30/12 tại Nhà hát Lớn.

Trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch kéo dài ba ngày, Lễ hội hoa quanh Hồ Hoàn Kiếm và Lễ hội ẩm thực ở công viên Hồ Tây kéo dài từ sáng tới tối cũng thu hút sự quan tâm của người dân thủ đô.

* TP HCM:

Từ 30/12, tại phòng trà ATB của ca sĩ Ánh Tuyết diễn ra đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề Yêu dấu tan theo, quy tụ các giọng hát: Ánh Tuyết, Minh Thảo, Quốc Sỹ, Diệu Hiền, hợp ca ATB... Ngoài ra, nữ danh ca dành hai ngày 31/12 và ngày 1/1/2012 để tổ chức chương trình sinh nhật lần thứ 72, kỷ niệm 50 năm cuộc đời âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Đêm này có chủ đề Lặng lẽ tiếng dương cầm. Các ca sĩ sẽ thể hiện những ca khúc làm nên tên tuổi của Nguyễn Ánh 9 như: Cô đơn lối về, Buồn ơi !Chào mi, Trọn kiếp cô đơn Xin như làn mây trắng, Ngày xưa có mẹ, Mùa thu cánh nâu, Sắc xuân, Một lời cuối cho em, Ai đưa em về...

Hàng loạt phòng trà khác đều sáng đèn như phòng trà Điểm hẹn Sài Gòn (Góc 3/2 - Cao Thắng) diễn ra đêm nhạc Cẩm Ly vào ngày 31/12, phòng trà Không Tên (phường Bến Nghé, quận 1) diễn ra chương trình Đàm Vĩnh Hưng - Hồng Ngọc vào ngày 31/12, đêm Lệ Quyên vào ngày 1/1/2012. phòng trà MTV (quận 3, TP HCM) có chương trình The Men, Giang Hồng Ngọc, Dương Quốc Hưng vào ngày 31/12, phòng trà Tiếng Xưa (quận 10), diễn ra đêm Trịnh Nam Sơn vào ngày 31/12 và đêm Trịnh Nam Sơn - Lệ Thu vào ngày 1/1/2012.

Thu Hằng và Thanh Hằng tham gia Duyên dáng Việt Nam 2011.

Nhiều ngôi sao ca nhạc, thời trang sẽ hội tụ trong chương trình Duyên dáng Việt Nam, diễn ra trong bốn đêm từ 29/12 đến 1/1/2012 tại Nhà hát Hòa Bình. Các giọng ca hải ngoại như Hương Lan, Tuấn Ngọc, Nhật Hạ và Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Lệ Quyên, Đức Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Lê Cát Trọng Lý, Văn Mai Hương... sẽ cống hiến cho khán giả không gian âm nhạc rộn rã ngày đầu xuân, đúng như chủ đề của chương trình là Giấc mơ xuân.

Các hoa hậu, người đẹp như Mai Phương Thúy, Diễm Hương, Hương Giang, Thanh Hằng, Thu Hằng, Ngọc Quyên, Trương Thị May... góp mặt tại sân khấu này với nhiều màn trình diễn thời trang lộng lẫy sắc màu. Hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm giữ vai trò nối kết các tiết mục trong chương trình.

Bữa tiệc âm nhạc phục vụ khán giả Tết Dương lịch không chỉ dừng lại ở bề mặt sôi động mà còn có cả các chương trình âm nhạc tôn vinh dòng nghệ thuật hàn lâm, nghệ thuật đường phố, gần gũi công chúng. Show Hòa nhạc cuối năm (diễn ra từ 20h30 ngày 31/12 đến khoảnh khắc giao thừa ngày1/1/2012 diễn ra tại Nhà hát TP HCM) là một trong những chương trình được khán giả mong đợi. Người tham dự cùng các nghệ sĩ sẽ cùng đếm ngược thời gian chào đón khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. Tại Nhạc viện TP HCM vào 20h ngày 30/12, diễn ra đêm diễn nhạc cổ điển của đôi nghệ sĩ dương cầm trẻ Lan Phiên và Bảo Quyên.

Bên cạnh đó, hòa vào không gian lung linh rực sáng đèn hoa ở khu trung tâm TP HCM, vào khoảnh khắc giao thừa Tết Dương lịch, tại đường Nguyễn Huệ diễn ra chương trình ca nhạc đường phố, phục vụ đông đảo khán giả du xuân. Ngày 31/12, cũng tại đường Nguyễn Huệ diễn ra Lễ hội đếm ngược chào năm mới, bắt đầu từ 20h ngày 31/12 đến thời khắc giao thừa Tết Dương lịch ngày 1/1/2012 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà, V-Music, Tiêu Châu Như Quỳnh, Yến Trang… cùng nhiều ca sĩ, nghệ sĩ và DJ tên tuổi đến từ châu Âu, Mỹ.

Sân khấu kịch nói dịp này cũng hoạt động sôi nổi không kém. Nhà hát kịch Sân khấu Nhỏ diễn vở Kính thưa Ôsin vào 20h30 ngày 31/12 và Tốt - xấu - thật - giả vào ngày 1/1/2012. Sân khấu kịch Trần Cao Vân diễn Ngôi trường số 13 vào 20h ngày 31/12. Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh diễn Ngôi nhà thiếu đàn bà vào 20h ngày 31/12, Không cần đàn ông vào 16h ngày 1/1/2012 và Mua bảo hiểm tình vào 20h ngày 1/1/2012.

Vở "Ngôi nhà thiếu đàn bà" của sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh.

Sân khấu kịch Idecaf có Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên cung (diễn tại rạp xiếc TP HCM) vào 20h ngày 31/12 và ngày 1/1/2012. Sân khấu kịch Hồng Vân diễn hai suất ngày 31/12 vở Tôi là gay (suất 17h30 và 20h30) và hai suất vào ngày 1/1/2012 (17h30: Người vợ ma, 20h30: Oan gia). Nhà hát Thế Giới Trẻ có hai suất diễn vào ngày 31/12 (16h: Lầu hoang, 20h: Mua chồng), và hai suất ngày 1/1/2012 (16h: Họa hồn, 20h: Chuyện hai chàng).

Đêm chung kết cuộc thi Nữ hoàng Trang sức diễn ra vào 20h ngày 30/12 tại khách sạn Rex với màn trình diễn trang phục áo dài, dạ hội, áo tắm, thi ứng xử, quy tụ 22 người đẹp. Các ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Uyên Linh, Hiền Thục, Lê Hiếu, Hồ Trung Dũng cũng tham gia biểu diễn. Sau đêm đăng quang, ngày 31/12, các người đẹp của cuộc thi cùng tân Nữ hoàng Trang sức và nhiều ca sĩ, vũ đoàn có mặt trong đêm Hương sắc mùa xuân.

Một chương trình ủng hộ văn hóa đọc sẽ diễn ra tại trung tâm thương mại Crescent, Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, quận 7 trong suốt ngày 31/12, đó là: Ngày hội đọc sách Trao một quyển sách, tạo một tương lai. Sự kiện này phù hợp cho tất cả thành viên trong gia đình cùng đến vui chơi, giải trí cũng như nghe diễn thuyết về vai trò của văn hóa đọc, quyên góp sách, chung tay xây dựng thư viện cộng đồng...

Bắn pháo hoa cũng là một hoạt động được người dân thành phố mong chờ trong mùa lễ Tết. Trong khoảnh khắc giao thừa 1/1/2012, pháo hoa được bắn tại đầu hầm Thủ Thiêm và công viên Đầm Sen trong vòng 15 phút. HTV9 sẽ truyền hình trực tiếp.

Nguyên Minh - Thoại Hà