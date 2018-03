Các cặp 'phim giả, tình thật' của màn ảnh Hoa ngữ

Lưu Gia Linh (Carina Lau) và Lương Triều Vỹ (Tony Leung)

Cặp uyên ương đã phải trải qua rất nhiều sóng gió sau 20 năm bên nhau mới đi đến một đám cưới đẹp hồi tháng 7 năm ngoái. Hai người từng đóng chung một số bộ phim như Dương gia tướng, The Deer and the Cauldron, Reprint Human…

Tôn Lợi (Sun Li) và Huỳnh Lỗi (Huang Lei)

Trong mắt nữ diễn viên xinh đẹp, Huỳnh Lỗi là hình mẫu của một người chồng lý tưởng, rất có trách nhiệm. “Tôi thường thích lắng nghe mỗi khi anh ấy nói, anh ấy rất chu đáo với mọi người. Chúng tôi sẽ rất hạnh phúc, tôi tự tin vào điều này”.

Mã Á Thư (Ada Choi) và Ngô Kỳ Long (Nicholas Wu)

Ngô Kỳ Long rời Đài Loan sang Trung Quốc đại lục đóng phim và gặp gỡ Mã Á Thư. Sau khi đóng chung nhiều bộ phim, tình cảm của hai người càng quấn quýt và họ trở thành vợ chồng trong một đám cưới bí mật.

Trần Kiến Bân (Chen) và Tưởng Cần Cần (Jang Qin Qin)

Hai diễn viên gặp nhau khi đóng cặp vợ chồng trong bộ phim Gia tộc họ Kiều. Tuy nhiên, ban đầu họ có ấn tượng về nhau rất xấu. Phải sau khi hợp tác một thời gian, tình cảm của Tưởng Cần Cần (còn gọi là Thủy Linh) mới làm trái tim của Kiến Bân thay đổi. Dần dần, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén và hai người đã nên vợ, nên chồng.

Đào Hồng (Tao Hong) và Từ Tranh (Zheng Xu)

Khi được hỏi tại sao không chọn một đại gia làm nơi nương tựa mà lại chọn một diễn viên không mấy nổi tiếng như Từ Tranh, Đào Hồng trả lời thông minh và hài hước: “Tôi gặp Từ Tranh đầu tiên và đã thấy vừa mắt nên tôi không đứng núi này trông núi nọ nữa. Dĩ nhiên, Từ Tranh sẽ có những đứa con giàu có trong tương lai”.

Mã Y Lợi (Mai Li) và Văn Chương (Wen Zhang)

Sau khi cùng đóng bộ phim Phấn đấu, tin đồn hai người cặp với nhau rộ lên nhưng họ một mực phủ nhận. Cuối cùng, "nàng cách cách" và chàng diễn viên đã bí mật kết hôn và có một cô con gái.

Đặng Siêu Hòa (Deng Chao He) và Tôn Lệ (Sun Li)

Đóng cặp với nhau trong bộ phim Điềm mật mật, và khán giả đều cho rằng hai người là "phim giả, tình thật". Quả thật, sau một thời gian, hai người công khai hẹn hò và có một tình yêu ngọt ngào.

Vương Ban (Wang Ban) và Tào Dĩnh (Cao Ying)

Cặp uyên ương yêu nhau một thời gian dài và có cơ hội đóng chung rất nhiều bộ phim lãng mạn trong đó có Câu chuyện Đài Bắc.

Trương Quốc Lập (Zhang Guo Li) và Đặng Tiệp (Deng Jie)

Cặp diễn viên bén duyên trong bộ phim Tử thủy vi lan. “Phượng ớt” Đặng Tiệp tự hào thổ lộ, Trương Quốc Lập rất quan tâm và săn sóc chu đáo cho cô.

Thanh Hương (theo Tom)