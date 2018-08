Ca sĩ OnlyC: 'Vợ tôi là phụ nữ hiện đại, chu toàn'

OnlyC tên thật là Nguyễn Phúc Thạch. Anh bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp khi là nhà sản xuất âm nhạc cho album Try To Up của ca sĩ Khổng Tú Quỳnh. Anh từng hợp tác với nhiều ca sĩ trẻ khác như Miu Lê, Lou Hoàng, Minh Hằng. Năm 2013, OnlyC được biết đến rộng rãi nhờ hit Anh không đòi quà. Một số ca khúc khác được yêu thích của nam nhạc sĩ gồm Tắt đèn, Đếm ngày xa em, Anh đã sai, Yêu không nghỉ phép, Giá như anh lặng im, Yêu là tha thứ, Quan trọng là thần thái... Năm 2015, anh kết hôn cùng hot girl Ngân Hà.