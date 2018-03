Ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc nhảy lầu tự tử

Ca sĩ Trần Lâm. Ảnh: CD.

Theo Sina, Trần Lâm chết sau khi nhảy xuống từ căn hộ ở quận Triều Dương, Bắc Kinh. Thi thể cô được một người dân địa phương phát hiện vào sáng 31/10.

Cảnh sát chưa điều tra được nguyên nhân khiến ca sĩ này nhảy lầu. Một người bạn của Trần Lâm cho biết, giọng ca ngọt ngào tìm đến cái chết bởi “gặp vấn đề tình cảm”.

Giọng ca họ Trần đã nhảy từ tầng 9 xuống đất. Ảnh: CEP.

Sinh năm 1970 tại Trùng Khánh, Trần Lâm khởi nghiệp ca sĩ với album I Can Never Understand Your Love năm 1993. Ngay lập tức, đĩa hát này đã leo lên đứng đầu các bảng xếp hạng album và bán được hơn 1,5 triệu bản.

Các ca khúc hit như Choose What I Want và I Give up Your Love đã thể hiện rõ ràng cảm nhận của cô về tình yêu và cuộc sống.

Hiện trường vụ tự vẫn. Ảnh: CEP.

Nữ ca sĩ kết hôn với Shen Yongge, ông chủ của công ty giải trí Zhu Shu năm 1995. Họ ly hôn năm 2007 và người đẹp họ Trần tái hôn với ca sĩ Zhang Chaofeng hai năm sau đó.

Thanh Hương