Ca phẫu thuật cho diễn viên Nguyễn Hoàng thành công

Người nhà quyết định mổ não cho diễn viên Nguyễn Hoàng

Ca mổ não của diễn viên Nguyễn Hoàng diễn ra từ 18h chiều 3/11, kéo dài 2 giờ. Sáng nay 4/11, gia đình anh được các bác sĩ Bệnh viện 115 thông báo ca mổ thành công, nhưng Nguyễn Hoàng có thể rơi vào tình trạng hôn mê sâu khoảng một tuần sau mổ. Bác sĩ cũng cho biết, khi tỉnh lại, Nguyễn Hoàng có khả năng tỉnh táo, giao tiếp như bình thường với một nửa cơ thể bị liệt.

Bác sĩ phẫu thuật trực tiếp cho Nguyễn Hoàng chia sẻ tùy vào thể trạng bệnh nhân mà nam diễn viên có thể nằm trong phòng hồi sức cấp cứu từ hai ngày đến vài tuần. Hiện Nguyễn Hoàng được tách hộp sọ để giải phóng lượng máu chảy tràn do tai biến gây chèn ép khu bán cầu não trái. Mảnh hộp sọ được mang đi bảo quản và sẽ được lắp lại khi não phát triển ổn định.

"Gia đình mừng vui hết sức. Chúng tôi biết trước chuyện anh Hoàng sẽ bị liệt nửa người, nên đã quyết định đưa về quê để anh chị em thay nhau chăm sóc, tập vật lý trị liệu cho anh ấy. Hy vọng lâu nhất là một năm sau, anh tôi có thể đi lại được", em trai Nguyễn Hoàng cho biết.

Người nhà nam diễn viên động viên nhau trước ca mổ.

Ngày 30/10, diễn viên Nguyễn Hoàng nhập viện cấp cứu do tai biến mạch máu não. Ban đầu gia đình định không mổ do tình hình xấu. Tuy nhiên, sang ngày 3/11, sức khỏe của nam diễn viên có tiến triển, vợ anh quyết định ký giấy mổ não cho chồng, chấp nhận khả năng Nguyễn Hoàng liệt nửa người nếu ca mổ thành công.

Diễn viên Nguyễn Hoàng sinh năm 1967, quê ở Tân An, Long An. Anh từng là phóng viên thể thao của báo Long An trước khi theo nghiệp diễn xuất từ năm 1991. Anh tham gia đóng cả vai phản diện lẫn chính diện, trong đó một số vai gây ấn tượng như bác sĩ Tâm (Vũ điệu tử thần), Cử Hùng (Nợ đời), thiếu tá Phước (Trái đắng), công tử Albert Tú ( Đất và lửa), đại úy tình báo Nguyễn Mạnh Cường (Bông hồng trà).

