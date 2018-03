BTC Hoa hậu Việt Nam: 'Có chủ mưu giúp Nguyễn Thị Thành làm giả hồ sơ'

BTC Hoa hậu Việt Nam: 'Nguyễn Thị Thành đã nói dối' / Nguyễn Thị Thành tố ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam xử ép

Chiều 15/8, tại TP HCM, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2016 họp báo công bố thông tin xoay quanh ồn ào liên quan đến các thí sinh rời khỏi cuộc thi thời gian qua. Trong đó, trường hợp của thí sinh Nguyễn Thị Thành là trọng tâm buổi họp.

Ông Lê Xuân Sơn - Trưởng ban tổ chức - khẳng định Nguyễn Thị Thành đã không chấp nhận thiện ý của ban tổ chức khi được đề nghị tự rút khỏi cuộc thi. Về lời cô tường trình làm lại tám chiếc răng do bị tai nạn, cơ quan công an vào cuộc điều tra. Kết quả, lần lượt các bác sĩ và nha sĩ đều thừa nhận họ đã chứng nhận hồ sơ giả cho Nguyễn Thị Thành do được người quen của cô nhờ vả.

"Thực tế, Nguyễn Thị Thành không bị ngã gãy răng. Cô đã đi làm răng thẩm mỹ", ông Lê Xuân Sơn kết luận.

Theo ban tổ chức, Nguyễn Thị Thành và những người đứng sau cô đã phát tán nhiều tin tức nhằm bôi nhọ các thành viên ban tổ chức. "Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trước công chúng và nhà tài trợ. Do đó, chúng tôi buộc lòng phải phối hợp với cơ quan công an để điều tra, làm rõ những điểm nghi vấn trong hồ sơ của thí sinh này".

Ban tổ chức cho biết đã tạo điều kiện cho Thị Thành rút lui trong êm đẹp nhưng cô không chấp nhận thiện ý này.

Người đại diện ban tổ chức cho biết thêm, từ lời khai của nhiều người liên quan đến việc làm giả hồ sơ cho Nguyễn Thị Thành, cơ quan công an còn đang điều tra một bầu sô và một hoa hậu (không phải Hoa hậu Việt Nam) vì có dính líu đến vụ việc bôi nhọ ban tổ chức.

"Chúng tôi sẽ nhờ công an điều tra đến nơi đến chốn. Còn việc có công khai danh tính của hoa hậu và bầu sô này hay không phụ thuộc vào sự hợp tác của họ với ban tổ chức và cơ quan chức năng", ông Sơn nói.

Sau khi có kết luận điều tra rõ ràng về những người đứng sau Nguyễn Thị Thành, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam sẽ gửi công văn về ngôi trường ở Hà Nội - nơi cô gái này đang theo học, đồng thời gửi thư đến các cơ quan chức năng đề nghị biện pháp xử phạt dành cho hoa hậu liên quan đến vụ việc, kể cả có thể cấm người này hoạt động ở làng giải trí trong thời gian nhất định.

Ông Lê Xuân Sơn và bà Phạm Kim Dung tại buổi họp báo chiều 15/8.

Về thông tin cuộc thi loại một số thí sinh tiềm năng vì nhiều lý do chưa rõ ràng, bà Phạm Kim Dung - Phó ban tổ chức - khẳng định: "Chúng tôi đang làm việc minh bạch, công tâm và yêu thương thí sinh như nhau. Thí sinh đi thi được ban tổ chức lo lắng hết sức, từ việc ăn ở, váy áo đến trang điểm... Em nào càng không có điều kiện chúng tôi càng quan tâm hơn vì không muốn các em tủi thân. Nếu để xảy ra tai tiếng gì liên quan đến ban tổ chức, chắc chắn các nhà tài trợ sẽ quay lưng với chúng tôi".

Ngoài Nguyễn Thị Thành, ngày 15/8, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Vân (số báo danh 323) cũng phải ngừng thi vì không đáp ứng tiêu chí có "vẻ đẹp tự nhiên". Ban tổ chức cho biết Ngọc Vân vui vẻ rời khỏi sự kiện.

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam mong muốn tiếp nhận mọi lời khiếu nại, tố cáo từ chính danh đến nặc danh xoay quanh cuộc thi. "Từ các lời tố này, chúng tôi sẽ hợp tác với cơ quan điều tra để tiến hành xác minh nhằm bảo đảm công bằng cho thí sinh", ông Lê Xuân Sơn cho biết.

Vân An