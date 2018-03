‘Brad Pitt và Angelina đang dối trá’

Angelina Jolie và Brad Pitt khoe đôi song sinh tại Jordan hồi tháng 10. Ảnh: Onemri.

Brangelina Exposed (Phơi bày cuộc sống Brangelina) do Ian Halperin chấp bút. Ông là người từng có cuốn Unmasked: The Final Years of Michael Jackson kể về những năm cuối đời của “vua nhạc pop” bán chạy nhất nước Mỹ tháng 7. Tạp chí Us Weekly đánh giá, có lẽ hai nhân vật chính của cuốn sách không muốn tới hiệu sách vào ngày đầu tháng 12.

Với rất nhiều nguồn tin, tác giả đã viết về “cách đôi tình nhân nổi tiếng khiến công chúng tin vào một câu chuyện thần tiên, trong khi thực tế cuộc sống chung của họ chẳng hề như vậy”. Ian Halperin nói qua về cuộc hôn nhân của Brad Pitt với Jennifer Aniston và “khám phá nguyên nhân thực sự” khiến họ bỏ nhau. Sau đó, ông chĩa vào quá khứ tăm tối và nổi loạn của Angelina Jolie, cung cấp “những chi tiết mới về mối quan hệ lỏng lẻo với cha cô - diễn viên Jon Voight, những lần cô muốn tự tử, việc cô dùng ma túy, điên cuồng trong tình dục và những nỗ lực để giành giải Oscar”.

Angie cùng con gái ruột Shiloh (giữa) và con gái nuôi Zahara. Ảnh: Splash.

Cuộc sống gia đình hiện tại của “ông bà Smith” chẳng hề đẹp đẽ. Cuốn sách viết: “Kiểu sống của Angelina không chỉ ảnh hưởng tới gia đình và các con cô, mà còn gây ra những căng thẳng nghiêm trọng và khó giải quyết với Brad Pitt”.

Brangelina Exposed cũng tiết lộ nhân vật đã hướng Angelina Jolie làm từ thiện và đưa cô trở thành Đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc.

Mai Trần