Brad Pitt âm thầm chuẩn bị cưới Angelina

Đính hôn vào giữa tháng 4, báo chí đưa tin, Angelina Jolie và Brad Pitt sẽ làm đám cưới vào 11/8, đúng ngày bố mẹ Brad Pitt tổ chức kỷ niệm lễ cưới vàng. Đến nay, khi hai nhân vật chính vẫn chưa công bố, người ta đồn đoán, lễ cưới có thể sẽ được dời sang cuối tháng 9. Dù chưa biết chính xác thời điểm "ông bà Smith" thề non hẹn biển, theo truyền thông Mỹ, nam diễn viên đang căng thẳng với việc chuẩn bị cho một "đám cưới hoàn hảo" theo cách mà anh và Jolie muốn.

Theo The Sun, tài tử Hollywood đã thuê một đội kiến trúc sư và công nhân xây dựng tới giúp anh tu sửa, cải tạo nhà cửa vườn tược tại khu điền trang rộng tới 500 ha ở châu Âu để làm nơi tổ chức hôn lễ. Nằm ở miền Nam nước Pháp, khu bất động sản Chateau Miraval là địa điểm lý tưởng cho một đám cưới vào mùa thu. Nguồn tin cho biết, Brad Pitt muốn ngày trọng đại của họ tràn ngập màu xanh cây cối, đó chính là lý do nó phải diễn ra ở Chateau Miraval của nước Pháp chứ không phải ngôi nhà trong khu phố Pháp ở New Orleans, Mỹ.

Đám cưới của Brad và Angie là sự kiện được mong đợi nhất trong năm của Hollywood. Ảnh: GreenCelebrity.

Theo nguồn tin rò rỉ, hôn lễ, trái ngược với tưởng tượng của nhiều người về độ rình rang, sẽ chỉ có sự góp mặt của khoảng 20 khách mời đặc biệt. Truyền thông dự đoán, có thể sẽ là Nữ hoàng Anh, Hoàng tử William, Công nương Kate Middleton và một số người bạn đặc biệt khác của cặp sao Jolie-Pitt. Với số lượng khách mời ít ỏi như vậy, Brad cũng không tội gì phải đau đầu hay tốn thời gian với việc in thiệp mời. Thay vào đó, một cuộc điện thoại riêng tư để mời cưới, kèm theo cả "điều khoản" chi trả tiền vé máy bay, chi phí đi lại có thể là một điều khả dĩ trong kế hoạch của Brad Pitt, dù nó phá vỡ truyền thống mà các đám cưới thường có, theo GreenCelebtity.

Trong khi vẫn chưa có bất cứ phát ngôn chính thức nào về vai trò của 6 đứa trẻ - Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh và cặp song sinh Knox-Vivienne - trong đám cưới, GreenCelebtity cho rằng, con cái chắc chắn là trung tâm lễ cưới của Jolie-Pitt. Ít nhất, chính chúng là những người đã gây sức ép để cha mẹ kết hôn, dù trước họ đó tuyên bố sẽ không làm đám cưới cho đến khi hôn nhân đồng giới được công nhận ở nơi họ sống.

Điền trang rộng lớn ở miền Nam nước Pháp được cho là nơi tổ chức lễ cưới của cặp sao. Ảnh: Splash.

Celebuzz cho biết: “Rất ít thông tin về đám cưới của Jolie-Pitt mặc dù ngôi sao 'Moneyball' lên kế hoạch kỹ càng cho ngày cưới của mình, từ địa điểm đến bài thánh ca. Anh ấy muốn mọi điều phải hoàn hảo". Lý giải điều này, theo Celebuzz, việc kết hôn với Angie chẳng khác nào một "tấm vé vàng" dành cho Brad. Angie, trong khi đó, có đặc quyền khoanh tay chờ tới ngày mỉm cười khoác áo cô dâu.

Cuối cùng, truyền thông dự đoán, đám cưới của Brad Pitt và Angelina Jolie sẽ được đảm bảo về độ thanh lịch. Tuy nhiên, đừng mong đợi gì một lễ cưới theo kiểu lãng mạn cổ điển hay những phong cách cưới truyền thống. Bởi, sau tất cả, họ là Brad và Angelina.

Nguồn tin mới đây cho biết, tài tử Hollywood vừa mua tặng Angie chiếc đồng hồ trị giá 370.000 USD (hơn 7,6 tỷ đồng) của hãng Patek Philippe Minute Repeater, coi như món quà cưới mà anh tặng trước cho vị hôn thê xinh đẹp của mình.

Brad Pitt và Angelina Jolie yêu nhau trên phim trường "Ông bà Smith ". Sau 7 năm chung sống, Brad cầu hôn Angie bằng một chiếc nhẫn trị kim cương hơn 5 tỷ đồng hồi giữa tháng 4.

Hoàng Anh