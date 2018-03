Bảo Thanh: 'Tôi và anh Việt Anh là đồng nghiệp đơn thuần'

Bảo Thanh - từ diễn viên nhí đến người đẹp 'Sống chung với mẹ chồng'

- Hồi cuối tháng 6, chị bị nghi ngờ là nhân vật trong loạt tin nhắn gạ gẫm diễn viên Việt Anh. Mối quan hệ giữa chị và anh Việt Anh thực chất như thế nào?

- Chúng tôi đơn thuần là đồng nghiệp. Quả thật, sau khi phim đóng máy, tôi chưa gặp lại anh Việt Anh bởi cả hai không có dự án nào chung. Anh ấy hoạt động tự do trong khi tôi bắt đầu trở lại với sân khấu, vì thế, hai người càng ít có cơ hội chạm mặt.

Tôi tâm đắc câu nói: "Thời gian sẽ chứng minh tất cả". Vì thế, trước tin đồn, tôi chọn cách im lặng thay vì đôi co. Gia đình chồng làm trong ngành công an, gia đình tôi có truyền thống nghệ thuật. Hai họ đều coi trọng thể diện. Tôi không muốn làm to chuyện, khiến bậc bề trên phiền lòng.

Mọi người cũng có thể thấy những người nhen nhóm tin đồn cuối cùng lại tự dập tắt chúng, tôi đâu cần phải thanh minh gì. Sự việc đã qua, tôi không muốn bàn chuyện ai đúng ai sai mà chỉ muốn nhắn nhủ khán giả hãy khách quan khi đánh giá một sự việc hay con người. Đừng nghe những thông tin tiêu cực rồi vội vã quy chụp, phủi đi tất cả sự cố gắng, nỗ lực của họ.

* Bảo Thanh và Việt Anh trong "Sống chung với mẹ chồng"

Bảo Thanh: 'Chồng tin tưởng tôi vô điều kiện'

- Qua vụ việc này, khán giả biết đến chị hơn. Chị nói gì về việc nhiều người nhận xét chị dùng scandal để đánh bóng tên tuổi?

- Tôi có đủ tự trọng để không làm như vậy. Tôi hoạt động lâu rồi nên biết sống bằng nghề này không dễ dàng gì. Nếu bạn muốn khán giả nhớ đến, bạn buộc phải tạo ra những sản phẩm đột phá. Nhưng một số người chấp nhận nổi tiếng bằng cách đi đường tắt. Họ tạo scandal để lôi kéo truyền thông và khán giả.

Nhiều người nói tôi "một bước thành sao" sau phim Sống chung với mẹ chồng. Tuy nhiên, tôi đã có 19 năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ. Nếu tôi muốn nổi tiếng nhanh, tôi đã dùng chiêu trò từ thời vào Sài Gòn đóng phim Người chồng điên hồi năm 2014. Tôi không thích bon chen, chỉ muốn được cống hiến và làm nghệ thuật một cách bình yên.

Bảo Thanh có cuộc hôn nhân hạnh phúc với ông xã Đức Thắng (trái). Vợ chồng nữ diễn viên thường xuyên đi du lịch để hâm nóng tình cảm.

- Tai tiếng ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống, công việc của chị?

- Tôi mất hai đêm không ngủ vì stress. Tôi suy sụp khi đọc những bình luận ác ý trên mạng. Tôi tự hỏi tại sao nhiều người có thể lấy việc người khác bị vùi dập ra làm niềm vui như vậy. Thế nhưng trong cái rủi cũng có cái may, vào lúc bị một bộ phận dư luận quay lưng, tôi nhận ra gia đình, đồng nghiệp, bạn bè vẫn yêu thương, tin tưởng tôi. Vì vậy, tôi nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực và tiếp tục cuộc sống bình thường của mình.

Vợ chồng Bảo Thanh bên con trai - bé Bin - trong bộ ảnh kỷ niệm tám năm yêu nhau và sáu năm ngày cưới.

- Chồng chị phản ứng ra sao trước lùm xùm của vợ?

- Lúc mới biết chuyện, ông xã không chất vấn tôi một câu nào vì anh tin tưởng vợ vô điều kiện. Tôi khá bất ngờ vì một người không làm nghệ thuật như anh lại có thể bình tĩnh phân tích phải trái, đúng sai cho vợ. Anh thậm chí còn kể cho tôi về cách những ngôi sao lớn trên thế giới đã vượt qua scandal. Lúc đó, tôi mới biết vì quá yêu vợ, anh đã tìm hiểu tất cả chuyện này giúp mình.

Chúng tôi đã ở bên nhau tám năm. Hai vợ chồng cùng nắm tay nhau đi qua biết bao gian khó. Gia đình tôi không thể đổ vỡ vì những chuyện thị phi tầm thường như vậy.

Tôi rất may mắn vì không chỉ ông xã mà bố mẹ chồng cũng hiểu và cảm thông cho con dâu. Ông bà từng nói với tôi: "Bố mẹ đã đồng ý cho con đi làm nghệ thuật nghĩa là bố mẹ hiểu nghề của con phức tạp như thế nào. Con không cần phải lo lắng những chuyện thị phi, cứ tập trung vào công việc, bố mẹ luôn ủng hộ con hết mình".

*Bảo Thanh hát "Tình thôi xót xa"

Bảo Thanh hát 'Tình thôi xót xa' - Hiện tại, cuộc sống của vợ chồng chị ra sao?

- Ngoài những lúc công việc bận rộn, chúng tôi vẫn thường xuyên tranh thủ hẹn hò, đi du lịch. Nhiều người nói tôi hay đăng ảnh chồng con lên Facebook để cố chứng minh mình hạnh phúc. Nhưng ai theo dõi tôi từ trước đây hẳn sẽ biết tôi có sở thích chia sẻ về gia đình. Tôi kết hôn từ sáu năm trước, gia đình từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi yêu nghệ thuật nhưng nếu làm nghệ thuật khiến hạnh phúc gia đình đổ vỡ, tôi sẵn sàng buông bỏ đam mê.

- Chị có những dự tính gì sắp tới?

- Trước hết, tôi muốn an cư để yên tâm lập nghiệp. Tôi ở nhà thuê suốt chín năm. Gần đây, hai vợ chồng mới vun vén, vay mượn thêm để đủ tiền mua một căn hộ ở Hà Nội. Chúng tôi sẽ dần ổn định công việc, cuộc sống tại đây.

Hiện ông xã tôi vẫn công tác ở Bắc Giang, cu Bin sống cùng bố. Là diễn viên, tôi phải chấp nhận việc không có nhiều thời gian ở bên chồng con. Nhiều đêm, tôi đi xe khách 50 km để ngủ với con một hôm. Thế nhưng, tôi không bao giờ kêu khổ vì người hoạt động trong ngành giải trí phải chuẩn bị tâm lý để đối phó với những tình huống như thế.

Tôi chia sẻ điều này để mọi người hiểu chúng tôi cũng là những người bình thường như bao đôi vợ chồng, phải cố gắng mới có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.

Hà Thu