Báo Hàn nêu đích danh 10 người lạm dụng Jang Ja Yun

Di ảnh nữ diễn viên Jang Ja Yun. Ảnh: Star News.

Hôm nay 9/3, các báo Hàn đồng loạt đăng tải danh sách “Những người dính líu đến vụ Jang Ja Yun tự tử” vốn bị cư dân mạng phát tán trên các mạng xã hội trong mấy ngày qua. Trong danh sách có tên Bang Sang Hoon, Chủ tịch tờ Chosun Ilbo, một trong những tờ báo lớn nhất xứ kim chi.

Sáng 9/3, các báo Hàn nhất loạt giật tít “Chủ tịch tờ Chosun Ilbo và nhiều báo thể thao giải trí của Hàn Quốc có tên trong danh sách của Jang Ja Yun”. Tuy nhiên, đến chiều 9/3, Chosun Ilbo đã lên tiếng phủ nhận thông tin đó.

Các bức thư Jang Ja Yun để lại. Ảnh: Yonhap News.

Sau đây là 10 trong số 31 nhân vật bị Jang Ja Yun liệt kê trong những bức thư, tổng hợp từ trang web của báo chí Hàn Quốc. Danh sách vẫn chưa được cảnh sát khẳng định về độ xác thực:

1. Bang Sang Hoon - Chủ tịch tờ Chosun Ilbo

2. Bang Myung Hoon - Phó chủ tịch tờ Sports Chosun

3. Lee Jae Young - Giám đốc quảng cáo của tờ Chosun Ilbo

4. Lee Woong Ryul - Giám đốc công ty Kolon

5. Shin Kyuk Ho - Giám đốc công ty Lotte

6. Go Dae Hwa - Cựu đạo diễn đài truyền hình KBS, giám đốc công ty giải trí Olive 9

7. Jun Chang Geun - Nhà sản xuất, đạo diễn của đài KBS

8. Jung Seho - Nhà sản xuất, đạo diễn của đài KBS, MBC và SBS.

9. Jun Ki Sang - Nhà sản xuất, đạo diễn phim truyền hình Boys Over Flowers, bộ phim khiến Jang Ja Yun được biết đến.

10. Song Byung Joon - Đạo diễn âm nhạc của các phim Playful Kiss, Boys Over Flowers, Perfect Couple, Goong. Ông này đã kết hôn với nữ diễn viên Lee Seung Min tháng 1/2010.

Ngay khi danh sách vừa được tiết lộ, trưa 9/3, diễn viên 58 tuổi Moon Sung Geun đến trước trụ sở tờ báo Chosun Ilbo, mang theo tấm biển ghi dòng chữ "Jang Ja Yun, tôi xin lỗi". Đến chiều 9/3, anh vẫn chưa lên tiếng giải thích về hành động này. Ảnh: Yonhap News.

Ngay trong ngày 9/3, tờ Chosun Ilbo lên tiếng phản đối việc liệt kê Chủ tịch Bang Sang Hoon trong danh sách này. Phía Chosun Ilbo giải thích: “Tên tuổi vị chủ tịch Chosun Ilbo mà Jang Ja Yun nhắc đến đã được xác minh lại. Thực chất đó là cựu chủ tịch của tờ Sports Chosun. Lúc đó, ông chủ của Jang Ja Yun chỉ nói với cô ấy đó là ‘Chủ tịch tờ Chosun’, nên cô ấy đã nhầm lẫn”.

Tờ Chosun Ilbo cho biết cảnh sát đã điều tra và đi đến kết luận như trên. “Mặc dù đã có xác nhận của cơ quan điều tra, các tờ báo khác vẫn tiếp tục đăng tin khẳng định Chủ tịch Chosun Ilbo có tên trong danh sách”.

Ngoài ra, việc đạo diễn của phim truyền hình ăn khách Boys Over Flowers có mặt trong danh sách cũng là một chi tiết gây chú ý. Bộ phim đã đưa tên tuổi các nam diễn viên như Lee Min Ho, Kim Bum, Kim Hyun Joong, Kim Joon và các nữ diễn viên Goo Hye Sun, Lee Min Jung lên hàng ngôi sao.

Hòa Ca