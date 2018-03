Bảo Anh, Bùi Anh Tuấn bị chỉ trích vì quảng bá Wechat

Bùi Anh Tuấn không lo khi bị giảm phiếu bình chọn / Bảo Anh ra mắt phim cùng 'mẹ' Việt Hương

Cuối tuần qua trên trang mạng cá nhân của Bùi Anh Tuấn chia sẻ: "Các bạn nào chưa có wechat thì tải mau mau nhé. Tuấn sắp mở page và công bố wechat ID để lên chat và hát cho các bạn nghe đây". Trước đó, Bảo Anh cũng lên trang cá nhân kêu gọi: "Nhiều người nói mình giống Dương Mịch, thế là hay vừa tìm thấy page của cô, à mà điện thoại mình có thể cài wechat nhé".

Việc làm của hai thí sinh The Voice khiến cho nhiều người bức xúc vì họ đã vô tình quảng bá cho bản đồ có vẽ thêm đường lưỡi bò được sử dụng trong phần mềm chat này của Trung Quốc.

Ở phiên bản tiếng Việt, wechat sử dụng tấm bản đồ không hiển thị rõ ràng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Còn ở phiên bản tiếng Trung của ứng dụng này, có tên gọi Weixin, tấm bản đồ với đường lưỡi bò hiển thị rất rõ ràng.

Nickname Minhthanh bức xúc: "quảng bá phần mềm này khác nào là bán nước, thật không thể chấp nhận được". "... hành động vô tình đầy ngu ngốc, thật đáng buồn", cư dân mạng Minhxu bình luận.

Nhiều người hâm mộ cho rằng Bảo Anh và Bùi Anh Tuấn đã phá nát hình ảnh xây dựng bấy lâu nay vì đã làm việc không nên làm.

Bên cạnh sự phản đối của cư dân mạng, một số người tỏ ra thông cảm với hai thí sinh Giọng hát Việt và góp ý: "".

Đứng trước phản ứng của dư luận, Bùi Anh Tuấn chia sẻ trên facebook: "Vừa đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài, nghe bạn bè, người thân gọi điện báo tin không vui. Cảm thấy buồn và có chút khó chịu. Thực chất, tôi không có đăng những hình ảnh đó mà, cả nhà hiểu cho tôi với. Page của tôi đã có ai đăng nhập và đăng những cái mà tôi không hề biết từ trước tới giờ, gây ảnh hưởng đến mọi người như vậy, thật sự xin lỗi mọi người nhiều lắm".

Cuối lời chia sẻ, nam ca sĩ còn mong mỏi mọi người tìm hiểu kỹ và thông cảm cho anh.

Wechat ứng dụng thuộc loại hình OTT (Over the Top content) giúp nhắn tin, gọi điện miễn phí do công ty Tencent có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc phát triển.Theo tờ Guardian của Anh, wechat giúp chính phủ Trung Quốc theo dõi người dùng và kiểm duỵệt thông tin trên phạm vi toàn cầu bằng cách lọc các từ khóa cấm. Hiện có hơn 1 triệu người dùng wechat tại Việt Nam.

Trước đó, Trung Quốc đã in bản đồ lưỡi bò lên hộ chiếu của họ khiến Việt Nam và nhiều quốc gia phản đối. Hải quan Việt Nam kiên quyết không đóng dấu vào hộ chiếu, thay vào đó cấp hộ chiếu rời cho công dân Trung Quốc khi nhập cảnh vào Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra tuyên bố không công nhận hộ chiếu có đường lưỡi bò.

