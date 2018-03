Bằng Kiều: 'Tôi yêu ai cũng hết lòng, không toan tính'

Cuộc tình ba năm của Bằng Kiều - Dương Mỹ Linh

- Chuẩn bị cho liveshow Đêm tình nhân 2017 khi vừa chia tay Hoa hậu Dương Mỹ Linh, cảm xúc của anh thế nào?

- Tôi biên tập âm nhạc cho Đêm tình nhân vào cuối tháng 9 tới. Với cảm xúc chân thật, tôi sẽ xâu chuỗi, kể chuyện tình của mình qua âm nhạc. Tôi thích chọn những ca khúc buồn nhiều hơn. Dù mới chia tay hay đang hạnh phúc, trạng thái cô đơn vẫn có sẵn trong tôi.

* Bằng Kiều trải lòng về tình yêu trong một liveshow

Bằng Kiều nói về tình yêu (cut)

- Sau khi anh và Dương Mỹ Linh đường ai nấy đi, một số người bạn của hoa hậu cho rằng anh lừa gạt tình cảm cô ấy. Anh nói sao?

- Thực ra họ đâu nằm cạnh hai đứa mỗi ngày mà biết chuyện gì xảy ra. Có thể họ nói vậy vì bức xúc vấn đề gì đấy thôi. Tôi không buồn, không trách móc bởi họ có quyền nói lên suy nghĩ của họ. Tôi không cần đính chính. Đối với những người ác cảm với tôi, họ vẫn sẽ có lý do này, lý do khác để bàn tán. Hơn nữa, tôi không thích công khai chuyện riêng tư.

Tôi không ngại dư luận nhưng nhiều khi, những câu nói vô tình của đám đông có thể khiến những người xung quanh tôi tổn thương. Hơn nữa, có muôn vàn lý do dẫn đến việc kết thúc một cuộc tình. Tôi nghĩ việc nói hay không chẳng giải quyết được vấn đề gì. Đôi khi, vì một số lý do, chúng ta làm tổn thương đối phương khi chia tay và thường ôm phần đúng về mình. Tôi không phân định đúng - sai, thua - được trong tình yêu. Khi cuộc tình tan vỡ, cả hai đều thất bại rồi.

Nam ca sĩ Bằng Kiều.

- Hiện tại, mối quan hệ của anh và Dương Mỹ Linh ra sao?

- Tôi luôn làm bạn với những người cũ. Lý tưởng nhất sau khi chia tay là hai người có thể làm bạn. Dù sao chúng tôi từng là một phần trong cuộc sống của nhau. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Nếu có thể, tôi vẫn muốn giúp đỡ cô ấy. Tôi tâm đắc câu nói của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Một cuộc tình đi qua dù đau buồn hay hạnh phúc đều là máu thịt của mình rồi".

- Anh làm thế nào để vượt qua chuyện tình cảm đổ vỡ?

- Tôi may mắn vì có con cái, mẹ và người thân bên cạnh. Họ không cần tôi phải nói ra nhưng sẵn sàng chia sẻ, an ủi tôi. Ở Mỹ, bạn bè đến chơi tấp nập nên tôi ít khi thấy buồn. Tôi chỉ lụy tình trong lúc yêu. Khi còn gắn bó, tôi luôn là người chịu thua trong mọi cuộc tranh luận. Tôi không thích sự căng thẳng trong một mối quan hệ. Khi cuộc tình đi qua, tôi hay giữ nỗi buồn cho riêng mình. Nếu tôi than thở nhiều cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tôi không cố tình quên đi hay gạt chuyện tình cảm ra khỏi đầu. Tôi để nó vào một góc.

Bằng Kiều, Dương Mỹ Linh thuở còn bên nhau.

* Bằng Kiều, Minh Tuyết hát "Xin lỗi anh"

Bằng Kiều, Minh Tuyết hát "Xin lỗi anh"

- Cuộc sống trước và sau khi chia tay của anh thay đổi ra sao?

- Tôi quay cuồng với nhiều dự án âm nhạc khác nhau. Tôi là người giỏi cân bằng trong cuộc sống nên mọi chuyện không thay đổi quá nhiều. Điểm khác biệt duy nhất là tôi có thể thoải mái chạy theo công việc. Trước đây, khi có bạn gái, tôi luôn cân nhắc trước mỗi lời mời, hạn chế việc đi lưu diễn lâu ngày. Hiện tại, tôi đi lại thoải mái, tự do hơn, có khi tôi về Mỹ vài ngày rồi lại bay sang Việt Nam. Nói chung, tôi đang rất thoải mái, hạnh phúc.

- Điểm yếu của anh khi yêu là gì?

- Sau khi cuộc hôn nhân với Trizzie Phương Trinh tan vỡ, tất nhiên tôi cũng rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm. Nhưng chẳng ai có thể áp dụng chuyện của người này cho người khác. Tình cảm vốn trừu tượng, không thể cân đo đong đếm. Nhiều người đến 70 tuổi khi yêu vẫn ngờ nghệch như ngày 18, đôi mươi.

Tôi luôn yêu hết mình, không suy nghĩ, toan tính, cứ nhắm mắt nhắm mũi mà yêu. Dù chuyện gì xảy ra, tôi không bao giờ hối hận vì đã sống thật với cảm xúc của chính mình. Tôi cũng không biết đây là điểm mạnh hay điểm yếu của mình nữa. Thế nhưng, tôi nghĩ đó là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc và đau khổ luôn song hành. Bạn phải thật buồn mới cảm nhận được niềm vui.

- Nghệ sĩ như anh gặp khó khăn gì trong chuyện tình cảm?

- Chúng tôi khó tìm được tình yêu trong môi trường nghệ thuật vốn phức tạp, nhất là khi cả hai người cùng là nghệ sĩ. Mỗi người đều có nhiều sự lựa chọn, so sánh. Hơn nữa, nghệ sĩ thường nhạy cảm, dễ tự ái, đôi khi hơi thái quá.

Nếu tôi yêu người làm trái nghề thì mọi chuyện sẽ êm đẹp, dễ dàng hơn rất nhiều. Thế nhưng, tôi không cảm thấy niềm vui khi ở bên họ. Chẳng hạn, khi tôi biểu diễn, họ ngồi dưới nghe và biết là hay nhưng không hiểu âm nhạc hay như thế nào thì tôi sẽ hơi buồn. Tóm lại, tôi cần sự đồng cảm, sẻ chia cả trong cuộc sống và công việc.

Bằng Kiều bên vợ cũ Trizzie Phương Trinh và các con.

- Anh và vợ cũ thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc thân mật trên mạng xã hội. Mối quan hệ của cả hai hiện tại ra sao?

- Chúng tôi là bạn bè. Từ trước đến nay, chúng tôi luôn cư xử tử tế, mong những điều tốt đẹp đến với người kia. Tôi và Trizzie Phương Trinh có chung mục tiêu chăm sóc con cái. Đó mới là điều ý nghĩa nhất. Chúng tôi luôn cố gắng để các bé cảm thấy có bố và mẹ ở bên.

Vợ chồng suy cho cùng cũng chỉ là danh nghĩa, quan trọng là sống với nhau như thế nào. Hiện Trizzie 50 tuổi, tôi cũng ngoài 40 tuổi rồi. Chúng tôi không kỳ vọng nhiều vào một mối quan hệ. Tôi và Trinh tương đối hiểu nhau nhưng ít khi nói ra.

- Anh nghĩ gì về chuyện tình cảm sắp tới của mình?

- Tôi vẫn luôn tin vào tình yêu nhưng không thể nói trước tương lai ra sao. Nhiều người nghĩ tôi chán việc yêu đương nhưng không phải. Tất nhiên, con người không phải cái máy. Tôi vẫn có những thành kiến về tình yêu nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc cá nhân. Tôi sẽ yêu như điên nếu gặp đúng người. Nhiều phụ nữ sẵn sàng hy sinh cuộc đời, tất cả mọi thứ vì tôi nhưng có thể, họ đến không đúng thời điểm.

Hà Thu