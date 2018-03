'Bạn trai đầu của Adele là người lưỡng giới'

Adele nổi tiếng với các ca khúc chất chứa tự sự của người con gái trước những đổ vỡ trong tình yêu. Trong cuốn tiểu sử sắp phát hành "Adele: The Biography", tác giả Marc Shapiro tiết lộ, phần lớn ca khúc được lấy cảm hứng từ mối tình cuồng nhiệt tuổi mới lớn của Adele năm lên 18. Chuyện tình lấy của Adele nhiều nước mắt vì bạn trai cô là người lưỡng giới.

Bìa cuốn "Adele: The Biography" của Marc Shapiro. Ảnh: Radar Online.

“Một điều chúng tôi biết rõ… cuộc tình đầu tiên của Adele là một câu chuyện buồn. Khi đã nổi tiếng toàn thế giới, Adele vẫn chỉ là một cô gái trẻ bắt đầu yêu”, Shapiro viết trong cuốn sách sẽ ấn hành vào 17/7.

Theo tác giả Shapiro, Adele và người bạn trai bí ẩn làm bạn với nhau một thời gian, trước khi tình cảm phát triển sang giai đoạn mới. Cả hai bày tỏ tình cảm với nhau trong lần sinh nhật 18 tuổi của nữ ca sĩ. "Cô ấy không giấu giếm cảm xúc của mình, cậu ta cũng thế. Adele biết bạn trai mình là người lưỡng giới, nhưng trong cao trào của sự lãng mạn, cô ấy hoàn toàn quên đi điều đó”, Shapiro viết.

Adele từng trải qua những ngày tháng chìm trong đau khổ ở tuổi 18. Ảnh: Radar Online.

Theo cuốn sách, đó là một quyết định sai lầm của Adele. Bốn tiếng sau khi dành tặng bạn gái một tấm thiệp sinh nhật đầy cảm xúc, cậu con trai chạy theo những người bạn gay khác. Cuốn sách mô tả, trong cơn giận dữ, Adele nói: "Giỏi lắm! Chúng ta vẫn chưa hề công khai tình cảm và anh sẵn sàng lừa dối tôi".

Tuy nhiên, nữ ca sĩ "Someone Like You" vẫn cho cậu trai trẻ cơ hội, để rồi tự nhúng mình vào vở bi kịch của tình yêu bị phản bội. Cậu bạn trai tiếp tục lừa dối Adele để đi lại với những người đồng tính suốt bốn tháng sau đó.

"Cậu ta tiếp tục lừa dối, Adele uống rất nhiều rượu để xoa dịu cảm giác đau khổ. Nhưng sự bất lực khi lỡ yêu với một cậu con trai lưỡng tính đẩy cô ấy xuống đáy vực", tác giả cuốn sách viết.

Khoảng tháng 8/2006, mối quan hệ mà Adele gọi là một "sai lầm" kết thúc, khi nữ ca sĩ dành tặng cậu ta một cái tát.

Nữ ca sĩ Adele và bạn trai hiện tại - Simon Konecki. Ảnh: Whyfame.

Cuốn sách của Marc Shapiro ấn hành vào ngày 17/7. Cuốn tiểu sử cũng sẽ nói về tuổi thơ không hạnh phúc với người cha nghiện ngập của Adele, hay việc nữ ca sĩ bị bắt nạt hồi đi học vì thân hình quá khổ. Một phần khác của sách viết về mối quan hệ với bạn trai hiện tại Simon Konecki, người được cho là làm thay đổi cuộc sống của Adele, giúp cô lấy lại niềm tin vào đàn ông sau khi chứng kiến bố và người tình đầu tiên lừa dối mình.

Hoàng Anh