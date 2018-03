Bae Young Joon xuất viện

Diễn viên Bae Young Joon. Ảnh: Pop.

Theo Yonhaps, công ty quản lý cho biết, Bae Young Joon được ra viện lúc 5h chiều ngày 22/9. Tình trạng sức khỏe của anh cải thiện rõ rệt. Bae Young Joon trở về chuẩn bị quảng bá cuốn sách mới Taking A Vacation to Find the Beauties of Korea (Du lịch khám phá vẻ đẹp của Hàn Quốc).

Tình trạng sức khỏe của nam diễn viên đã ổn định. Ảnh: Newsen.

Nam diễn viên xứ Hàn nhập viện tại Seoul hôm 19/9 sau khi lượng đường trong máu và huyết áp giảm đi rõ rệt. Kết quả kiểm tra cho thấy anh đang ở giai đoạn đầu của chứng nhiễm độc máu.

Một quan chức trong công ty quản lý cho biết: “Bae Young Joon bị giảm cân nhiều và trở nên yếu hẳn, sau khi làm việc vất vả trong năm qua để cho ra mắt cuốn sách về các giá trị đẹp đẽ của Hàn Quốc”.

Thanh Hương