Ánh Tuyết bỏ tên Nguyễn Ánh 9 khỏi đêm nhạc tưởng niệm

- Nguyễn Quang - con trai cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 - cho rằng chị từng hét giá cát-xê mới chịu hát ở đêm nhạc của ông, chị lợi dụng tên tuổi các nghệ sĩ đã mất... Chị nói gì về những điều này?

- Chuyện đó hoàn toàn không có. Cách đây mấy năm, Nguyễn Quang gọi tôi nói có đơn vị muốn thực hiện đêm nhạc Nguyễn Ánh 9 ở Hà Nội và nhờ hỏi thù lao hát của tôi. Tôi hỏi kỹ là chương trình do đơn vị đó làm hay do Nguyễn Quang làm. Quang nói cậu ấy chỉ làm nhạc thôi. Tôi bảo thường đi diễn tôi lấy giá 50 triệu đồng, nhưng vì là đêm nhạc của Nguyễn Ánh 9 nên chỉ lấy giá 30 triệu đồng, ăn uống ngủ nghỉ đi lại tôi tự lo. Quang bảo để cậu ấy suy nghĩ lại rồi im lặng.

* Ánh Tuyết khóc tâm sự việc bị nhiều người đả kích

Ánh Tuyết: 'Tôi sụt cân, khủng hoảng vì bị chửi rủa'

Tuy nhiên, tôi nghĩ cát-xê là chuyện tế nhị và là điều Nguyễn Quang không nên đề cập công khai vì là chuyện làm ăn giữa tôi và cậu ấy. Đó là chuyện thỏa thuận về giá cả giữa ca sĩ và bầu show.

Tôi cũng không nghĩ chuyện thăm cố nhạc sĩ khi ông nằm trên giường bệnh là để quảng bá tên tuổi mình. Tối hôm đó, sức khỏe Nguyễn Ánh 9 yếu dần, tôi và diễn viên Quý Bình vào thăm ông. Cố nhạc sĩ vẫn tỉnh táo, cầm tay tôi và khóc. Vì trước đó, tôi và ông có giận dỗi nhau. Hơn 20 năm quen biết, tôi và ông giận nhau nhiều lần, nhưng rồi lại làm hòa, cầm tay nhau lên sân khấu và lại đùa giỡn như hai người bạn. Sau khi thăm ông, tôi ra về và có trở lại một lần, dẫn theo một người bạn cũng quen với cố nhạc sĩ để thăm ông. Mọi chuyện là vậy.

* Nguyễn Ánh 9 đệm đàn cho Ánh Tuyết bài "Cô đơn"

Nguyễn Ánh 9 đệm đàn cho Ánh Tuyết bài 'Cô đơn'

- Chị đối diện với những tin đồn này ra sao?

- Cuộc đời tôi chưa bao giờ lâm vào trường hợp như vậy. Tôi lên facebook và thấy nhiều người lạ mặt bình luận chửi mắng với những lời lẽ khiến tôi rất sốc. Người thì nói tôi lừa đảo, kẻ thì bảo tôi lừa tình, lừa tiền khán giả, "treo đầu dê bán thịt chó" cho đêm nhạc của mình. Có người là hàng xóm - vốn mâu thuẫn với tôi chuyện đất đai - cũng hùa vào đả kích tôi trên mạng. Tôi bần thần, ngồi run rẩy xóa từng dòng bình luận vì không muốn trang cá nhân của mình là nơi để người ta chửi rủa. Tôi không muốn ra đường vì sợ mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khác trước.

Vì quá lo lắng, tôi bị sụt cân. Trong những ngày đó, ông xã người Pháp và con trai an ủi và động viên tôi. Được nhiều bạn bè gọi điện an ủi, tôi nhẹ nhõm dần và tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. May mắn là đêm nhạc tôi tổ chức sắp tới bán được vé, chứ nếu bị lỗ, tôi không biết lấy tiền đâu bù vào.

- Chị nghĩ vì sao gia đình cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 không cho chị thực hiện đêm nhạc riêng về ông?

- Vì ấp ủ làm đêm nhạc nhân một năm giỗ đầu ông, cuối tháng hai, tôi có gọi điện thoại trao đổi với Nguyễn Quang. Tôi bộc bạch ý định, nhờ Quang lo phần ban nhạc, ca khúc giúp. Quang đáp rằng cậu ấy cũng thực hiện một đêm nhạc ở phòng trà của cố nhạc sĩ thì làm sao giúp tôi được. Tôi xin số điện thoại của vợ cố nhạc sĩ để trao đổi, Quang cho biết bà đang ở Mỹ. Thấy Nguyễn Quang không tham gia đêm nhạc được, tôi mời gia đình dự với tư cách khách mời. Đây là điều quan trọng vì tôi tổ chức đêm nhạc tưởng niệm, việc mời gia đình vừa tỏ lòng trân quý họ vừa giúp chương trình trang trọng hơn. Nhưng Nguyễn Quang im lặng và cũng không nhắn lại tôi số điện thoại mẹ cậu.

Cứ thế, tôi tất bật với công việc chọn sân khấu cho đêm nhạc. Tôi ngỏ ý mời Quang tham gia tiết mục Cô đơn - ca khúc cố nhạc sĩ từng đệm đàn piano cho tôi hát - và cùng tôi giao lưu với khán giả đôi chút. Nguyễn Quang cho biết để cậu ấy suy nghĩ vì còn bận lo đêm nhạc riêng.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang (phải) bên cạnh cha - cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Sau đó, ngày 22/3, Quang gọi tôi thông báo vợ cố nhạc sĩ không đồng ý về việc tổ chức cùng lúc hai đêm nhạc Nguyễn Ánh 9. Họ mời tôi về hát cho sự kiện của gia đình, song lúc đó đã trễ vì tôi lỡ chạy chương trình của mình. Ngày 24/3, vợ Nguyễn Quang - chị Hồng Anh - gọi điện cho tôi báo rằng gia đình không đồng ý cho bất kỳ ai làm đêm nhạc tưởng niệm Nguyễn Ánh 9. Sau đó, tôi đọc bài báo Quang chia sẻ rằng nếu chương trình của tôi hát bốn, năm bài của ông thì không vấn đề gì. Vì vậy, tôi đổi đêm nhạc riêng về Nguyễn Ánh 9 thành chương trình của ông cùng nhiều tác giả vào ngày 15/4 tới.

Nhưng vì bị nhiều người vào facebook chửi mắng, tôi quyết định bỏ tên cố nhạc sĩ. Để tránh phiền phức, chương trình cuối cùng chỉ là đêm tưởng niệm nhạc sĩ Phạm Duy, Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn.

* Ánh Tuyết hát "Buồn ơi chào mi"

Ánh Tuyết hát 'Buồn ơi chào mi'

- Mối quan hệ giữa chị và gia đình cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 về sau sẽ như thế nào?

- Tôi nghĩ chuyện gì đến sẽ đến và luôn tôn trọng họ. Cả đời đi hát, tôi không tránh khỏi những xích mích, dù xích mích với ai khi gặp họ tôi vẫn chào. Rồi công việc đưa đẩy, nhiều mối quan hệ từng bị mâu thuẫn cũng bình thường trở lại. Tôi không đặt nặng chuyện này. Tôi chỉ quan tâm mình làm nghệ thuật đã trọn vẹn chưa.

Thực lòng, tôi không biết sau này mình hát nhạc Nguyễn Ánh 9 có còn cảm xúc như trước. Có lẽ, chỉ giữ hình ảnh của ông trong lòng thôi sẽ đẹp hơn. Đó là nhạc sĩ tôi vẫn hằng trân quý ngón đàn của ông, một người đàn ông dễ mủi lòng, dễ khóc cười và tinh nghịch đùa giỡn cùng nhau. Đó là ký ức về một mối nhân duyên mấy chục năm trời, từ thuở tôi mới chập chững vào Sài Gòn.

Tam Kỳ thực hiện