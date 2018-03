Anh em 'Hoàng tử xiếc' Việt chồng đầu leo 90 bậc thang phá kỷ lục thế giới

Quốc Cơ, Quốc Nghiệp khoe ảnh tập xiếc / 'Hoàng tử xiếc' Quốc Cơ khoe thân hình 6 múi / MC Hồng Phượng kết hôn với 'Hoàng tử xiếc' Quốc Cơ

Ngày 22/12 (giờ địa phương), Quốc Cơ - Quốc Nghiệp mục chồng người lên nhau và đi hết 90 bậc thang Nhà thờ Chánh tòa ở thành phố Girona. Đôi nghệ sĩ không sử dụng biện pháp bảo vệ nào. Quốc Cơ giữ vai trò bệ đỡ còn Quốc Nghiệp chồng đầu mình lên đầu anh trai và giữ thăng bằng trên không.

Hai anh em chỉ có 15 ngày chuẩn bị cho màn trình diễn. Một số người đã được đại diện của Ủy ban xác lập Kỷ lục Guinness thế giới mời đến chứng kiến tiết mục.

Địa điểm hai anh em diễn từng là bối cảnh quay của loạt phim truyền hình Mỹ nổi tiếng Trò chơi vương quyền (Game of Thrones). Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chọn nơi đây để thể hiện màn xiếc mạo hiểm vì cả hai góp mặt trong "Đại hội Xiếc Giáng sinh Thành Girona 2016" - một chương trình xiếc quy mô được tổ chức thường niên ở đây. Với tiết mục, họ hy vọng xác lập được Kỷ lục Guinness thế giới.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp lập kỷ lục Guiness về giữ thăng bằng trên đầu

Ngay sau màn này, tờ Straits Times của Singapore đưa bản tin ngắn với tên "Putting their heads together to break world record" (Tạm dịch: Hai cái đầu hợp lại, phá vỡ kỷ lục thế giới). Cũng trong ngày 22/12 (giờ địa phương), trang tin NBC News của Mỹ xếp khoảnh khắc nỗ lực xác lập kỷ lục thế giới của đôi nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vào một trong 10 khoảnh khắc đáng nhớ của thế giới trong ngày.

Theo tờ Emporda, phần biểu diễn ngoạn mục của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp thu hút những vị chức sắc trong nhà thờ, quan chức tại địa phương và các nghệ sĩ xiếc quốc tế đến cổ vũ. Mọi người đều phấn khích trước tài giữ thăng bằng của hai nghệ sĩ Việt Nam. Tờ này cũng cho biết trước đây từng có hai nghệ sĩ xiếc người Trung Quốc xác lập kỷ lục với màn diễn tương tự. Ngày 10/9/2014, họ đi được 25 bậc thang trong vòng một phút, tại thành phố Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp cho biết cả hai hạnh phúc và tự hào vì từ lâu đã muốn thế giới biết đến nghệ thuật xiếc Việt Nam. Hiện họ có chuyến lưu diễn ở Pháp, Tây Ban Nha và Đức trong hai tháng.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp biểu diễn màn chồng đầu leo bậc thang ở Tây Ban Nha.

Quốc Cơ sinh năm 1984, được tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) vào năm 28 tuổi. Quốc Nghiệp sinh năm 1989, nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 26 tuổi. Hai anh em "Hoàng tử xiếc" là NSƯT trẻ tuổi nhất của Việt Nam. Ngày 3/11 vừa qua, họ tổ chức liveshow kịch xiếc "Anh em" - kỷ niệm 15 năm theo nghề - tại TP HCM. Chương trình nhận được nhiều lời khen từ khán giả, giới chuyên môn.

