Angelina Jolie - mỹ nhân của phim hành động

Hackers (1995)

Đây là bộ phim đầu tiên của Angie trong dòng phim hành động. Nội dung xoay quanh sự bất hạnh của một hacker máy tính trẻ. “Brad biết thừa là tôi thậm chí chẳng biết khởi động một cái máy vi tính”, nữ diễn viên đùa.

The Bone Collector (1999)

Angelina vào vai Amelia Donaghy, một nữ cảnh sát lần tìm kẻ giết người hàng loạt.

Gone in 60 Seconds (2000)

“Cả một tá con trai… đó là những gì tôi cần. Trong kịch bản họ đưa cho tôi toàn những cái tên như Ferraris, Nic Cage và Giovanni Ribisi”, nữ diễn viên nói.

Sky Captain and the World of Tomorrow (2004):

Trong bộ phim hành động giả tưởng, Angie đóng vai Franky Cook, một chỉ huy trụ sở giao chiến trên không. Cô đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả với vẻ ngoài lạnh lùng và cá tính.

Mr. and Mrs. Smith (2005)

Đóng vai bà Smith, Angie hóa thân vào nhân vật có cuộc sống kép: vừa là bà nội trợ, vừa là nữ sát thủ. Đây là bộ phim cô đóng cặp với Brad Pitt và hai người đã nên đôi tại phim trường.

Beowulf (2007)

Angie đóng vai bà mẹ độc ác của con quái vật. Bộ phim được kết hợp giữa công nghệ chuyển động và hoạt hình.

Lara Croft: Tomb Raider - Cradle of Life (2007)

Nữ diễn viên từng giành giải Oscar hóa thân thành cô gái hành động đầy gợi cảm Lara Croft. Bộ phim đầy những pha mạo hiểm đẹp mắt.

Wanted (2008)

Cũng vào vai sát thủ như trong “Ông bà Smith” nhưng nhân vật của cô “không hề vui vẻ, cô ấy sống không hề thoải mái”, Angie chia sẻ.

