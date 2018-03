Adele muốn 'nhổ vào mặt' người cha nghiện ngập

Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên tạp chí Vogue, khi được hỏi về mối quan hệ với người cha Mark Evans, Adele tuyên bố nếu gặp lại cô sẽ “nhổ vào mặt” ông.

Theo E! Online, ca sĩ Rolling in the Deep dùng những lời lẽ đầy phẫn nộ như vậy do vẫn còn bất bình trước việc ông Evans đã bán chuyện đời tư của cô, đồng thời tiết lộ quan hệ đổ vỡ giữa ông và mẹ của Adele cho một tờ báo Anh vào năm ngoái.

Nữ ca sĩ Adele những ngày đầu đi hát. Ảnh: Mirror.

“Nó là cú đấm vào trái tim tôi. Tại sao ông ấy nói những điều đó trên báo? Tôi thực sự phát điên. Tại sao ông ấy có thể bình luận về cuộc sống của tôi như vậy? Nó khiến cho tôi sôi máu" - Adele bực tức. "Ông sẽ không bao giờ được nghe từ tôi thêm bất cứ lời nào nữa. Bởi vì không có gì khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn việc người cha của mình ăn tiền của báo chí để bán đứng con gái”.

Mối quan hệ giữa ca sĩ của Rolling in the Deep với cha mình đã không êm đẹp từ 20 năm trước do bố mẹ cô đường ai nấy đi. Mark Evans bỏ rơi Adele khi cô mới hai tuổi. Sau đó, ông rơi vào tình trạng nghiện ngập và hầu như không quan tâm đến cuộc sống của hai mẹ con Adele.

Họ không hề gặp nhau suốt một thời gian dài. Nhưng ngay sau khi xem con gái mình nhận giải Grammy trên tivi, Evans chia sẻ với báo giới: “Khi con bé hát, thực sự là rất tuyệt vời nhưng nó gợi lại trong tôi những kỷ niệm. Đó cũng là những nỗi đau”.

Adele trình diễn tại lễ trao giải Grammy 2012. Ảnh: Mirror.

Mark Evans thừa nhận rằng chính rượu đã nhấn chìm cuộc đời ông: "Tôi chìm trong men say. Tôi đã không ở bên cạnh con bé. Chính rượu đã ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tôi và Adele. Tôi có quá nhiều điều phải hối hận. Tôi thừa nhận mình không phải là một người cha tốt. Tôi đã khiến cho cuộc sống của con bé trở nên tồi tệ. Giá như có thể quay ngược thời gian...”.

Evans chia sẻ rằng ông yêu con gái mình, nhưng cô ca sĩ không biết điều đó. Trước thông tin Adele nói sẽ nhổ vào mặt ông khi gặp lại, người cha 50 tuổi thốt lên: "Tôi không thể tin là nó có thể nói những điều đó".

Adele Laurie Blue Adkins sinh ngày 5/5/1988. Nữ ca sĩ 23 tuổi vừa đại thắng tại Grammy 2012 với 6 giải thưởng, trong đó có ba giải quan trọng nhất là Bài hát của năm, Album của năm và Ghi âm của năm. Sau đó, cô tiếp tục giành 2 giải lớn tại Brit Awards diễn ra ở Greenwich, London ngày 22/2. Trong lễ trao giải Grammy vừa qua, khi lên bục nhận giải, Adele đã nhắc tới mẹ mình, trong khi người cha thì cô không hề đả động tới.

Hoàng Anh