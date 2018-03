Á hậu Ngô Thúy Hà sinh con gái

Ngô Thúy Hà khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 1998.

Cô con gái thứ hai của Ngô Thúy Hà khi chào đời nặng 3,3 kg, mắt hai mí, lông mi dài, da trắng, tóc đen rất giống mẹ. Đinh Quân chính là người đầu tiên đón con. Khi ôm con trong tay, anh hạnh phúc luôn miệng nói: “Con gái của bố”. Trước đó, chàng họa sĩ ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện, liên tục cầm sách tụng kinh, mong cho mẹ tròn con vuông.

Ngô Thúy Hà chia sẻ, cậu con trai đầu của chị đẻ mổ nên bắt buộc cô con gái thứ hai cũng phải như vậy. Nếu như bé gái vừa ra đời đã được khen giống mẹ như đúc, thì cậu con trai lại là bản sao của bố. Tuy nhiên, do hai lần sinh hạ gần nhau nên siêu mẫu một thời thấy hai đứa con mình ít nhiều chịu thiệt thòi. “Tôi mang thai khi bé Đinh Phúc Nguyên mới hơn một tuổi, còn chưa cai sữa. Vì bụng bầu to nên tôi không thể chăm sóc cháu tốt. Ngược lại, nhiều lúc mệt mỏi, tôi không được nghỉ ngơi vì phải chơi với bé Nguyên khiến em bé trong bụng cũng bị mệt theo. Ông bà nội đã mất, ông bà ngoại thì ở xa, không đỡ đần được, rất may là anh Quân thường tranh thủ tắm cho con giúp tôi” - Ngô Thúy Hà chia sẻ.

Ngô Thúy Hà và cháu trai đi dự liveshow "Yêu" khi đang mang bầu con gái.

Á hậu Ngô Thúy Hà được biết đến là một trong những gương mặt tiêu biểu của làng mẫu Việt Nam suốt một thời gian dài. Khi 17 tuổi, cô đã vượt qua hàng loạt tên tuổi như Hoàng Xuân, Đỗ Vân Anh, Hải Yến... để trở thành đại diện duy nhất được công ty người mẫu của Nhật lựa chọn đào tạo và ký hợp đồng làm việc. Năm 1998, cô đạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Sự nghiệp đang nở rộ, bất ngờ Á hậu lên xe hoa cùng họa sĩ Đinh Quân vào năm 2005. Kể từ đó, cô từ giã sàn catwalk, lui về chăm sóc gia đình.

Người đẹp sinh năm 1979 cho rằng, ai cũng chỉ có một thời gian để tỏa sáng. Cô không tiếc nuối khi giã từ showbiz vì đã tham gia làng giải trí từ năm 14 tuổi và chia tay nghiệp mẫu khi đã có 14 năm trong nghề. Cả hai vợ chồng cô đều không thích xuất hiện nhiều trên báo chí. Á hậu rất hài lòng với người chồng được mệnh danh là “người đàn ông nghiêm túc nhất trong giới họa sĩ” của mình.

Ngọc Trần