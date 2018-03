Á hậu Huyền My được mời thi Miss Grand International 2017

Huyền My, Tú Anh diện đầm khoét ngực đi tiệc / Huyền My khoe vẻ gợi cảm với mốt không nội y

Á hậu Việt Nam 2014 cho biết cô được đơn vị nắm bản quyền Miss Grand International 2017 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) tại Việt Nam gửi lời mời dự thi.

Á hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Trần Huyền My.

Đây là cuộc thi Hoa hậu quốc tế đầu tiên Huyền My tham gia sau khi đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014. Công ty Elite đã gửi hồ sơ của Huyền My tới ban tổ chức Miss Grand International. Trang fanpage của cuộc thi đã đăng thông tin Huyền My là đại diện Việt Nam năm nay.

Á hậu Huyền My đi thi Miss Grand International 2017

Nguyễn Trần Huyền My sinh năm 1995, là sinh viên Học viện thời trang London ở Hà Nội. Sau khi đoạt danh hiệu á hậu, Huyền My nỗ lực xây dựng hình ảnh quyến rũ và sang trọng, tích cực hoạt động công tác từ thiện, xã hội. Người đẹp cao 1,75 m này làm nhiều nghề như MC, đóng phim… Vừa qua, cô tham gia dự án điện ảnh hợp tác giữa Myanmar và Việt Nam.

Dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 25/10 tại Quảng Bình, Huế và Kiên Giang, mục đích của cuộc thi là giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Miss Grand International là một trong năm cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới, với sự tham gia của các thí sinh đến từ khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2016, người đẹp Nguyễn Thị Loan vào top 20 cuộc thi này, được tổ chức tại Las Vegas, Mỹ.

Ý Ly