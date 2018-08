25 cô gái vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam khoe sắc vóc với bikini / Hoa hậu Ngọc Khánh rạng rỡ trên thảm đỏ

Tối 22/7, chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 được tổ chức tại Cửa Lò, Nghệ An. Mặt bằng thí sinh miền Bắc năm nay được đánh giá cao. Đa số người đẹp có hình thể cân đối, gương mặt sáng, kỹ năng giao tiếp tốt. Trước đêm thi, ban tổ chức cho biết họ chọn 20 người vào chung kết. Tuy nhiên, con số này tăng lên thành 25 do chất lượng thí sinh vượt trội.

Phạm Ngọc Hà My - thí sinh gây chú ý từ vòng sơ khảo - là một trong những cái tên đầu tiên vào chung kết. Hà My sinh năm 1996, là sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam. Cô nói thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Cô từng được chọn tặng hoa Tổng thống Donald Trump tại sân bay Nội Bài trong lần ông đến thăm Việt Nam vào tháng 11/2017. Khi ấy, Hà My mặc bộ áo dài vàng, dáng vẻ thanh lịch, dịu dàng của cô nhanh chóng tạo sức hút trên truyền thông.

Phạm Ngọc Hà My trong phần thi trang phục dạ hội. Ảnh: Viết Quý.

Ngoài Hà My, một số thí sinh nổi bật được chọn gồm: Phạm Ngọc Linh - tiếp viên Hãng hàng không quốc gia, Lê Thanh Tú và Vũ Thị Tuyết Trang - hai cô gái từng gây ấn tượng trong chương trình Hoa hậu Hoàn vũ 2017, Trần Thị Ngọc Bích - cô gái có chiều cao 1,78 mét từng tham gia Hoa hậu Đại dương 2017. Bốn cô gái sinh năm 2000 - Nguyễn Thị Thu Tâm, Trần Tiểu Vy, Nguyễn Hoàng Bảo Châu, Phan Cẩm Nhi - cũng được đi tiếp.

Đêm chung khảo diễn ra hơn hai giờ với nhiều màn trình diễn đẹp mắt. Chủ đề "Mộc" ở đêm thi mang ý nghĩa tôn vinh vẻ mộc mạc của làng quê đồng bằng Bắc bộ, sân khấu sử dụng nhiều tre, nứa, mô hình chiếc đó khổng lồ. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam dùng nhiều ca khúc truyền thống, phối lại theo phong cách hiện đại.

Các thí sinh mặc áo yếm trong phần trình diễn mở màn. Ảnh: Viết Quý.

Trên nền ca khúc Cây trúc xinh, Tát nước đầu đình do Lưu Hiền Trinh, Tùng Lâm thể hiện, các thí sinh mặc áo tứ thân và múa. Dương Hoàng Yến hát Mái đình làng biển, hỗ trợ 38 người đẹp trong phần thi áo dài. Phần thi bikini sử dụng ca khúc Cò lả do Yan Bi và Yến Lê thể hiện. NSƯT Thanh Lam hát Ôi quê tôi của Lê Minh Sơn. Chị cũng biểu diễn ở phần thi trang phục dạ hội với ca khúc Ru em bằng tiếng sóng, sáng tác của Dương Thụ.

25 người đẹp khu vực phía Bắc sẽ hội ngộ 19 thí sinh vượt qua chung khảo phía Nam tại Đà Nẵng trong vòng chung kết. Các hoạt động bên lề diễn ra từ ngày 20/8 đến ngày 2/9. Đêm trao giải sẽ diễn ra vào ngày 16/9 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP HCM).