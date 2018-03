11 người đẹp 'chạy nước rút' cùng Top Model

Nguyễn Thị Trà My bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 17 tuổi. Tuy vậy, trong suốt quá trình tham dự Vietnam's Next Top Model, dường như Trà My - cô gái được tặng nickname dễ thương “Hoa hậu gấu bông” - vẫn chưa bộc lộ được hết tài năng và cá tính của mình. Cô thường xuyên bị BGK nhắc nhở về cách biểu cảm trên gương mặt và ánh mắt. Nhận những lời góp ý này, cô đang có những thay đổi tích cực.