10 vai nữ phản diện ấn tượng nhất trên màn ảnh

10. Pamela Voorhees (phim Friday the 13th - Thứ Sáu Ngày 13)

Betsy Palmer trong vai Pamela Voorhees.

Những người hâm mộ điện ảnh không ai không biết đến tên giết người hàng loạt Jason Voorhees trong phim Thứ Sáu Ngày 13 - tác phẩm kinh điển của thể loại phim kinh dị. Nhưng hầu như rất ít người nhớ rằng mẹ của Jason: nhân vật Pamela Voorhees mới là sát nhân thực sự trong phần đầu tiên của loạt phim kinh dị nổi tiếng này. ( xem video )

Người đóng vai này - nữ diễn viên Betsy Palmer - không nhận được một vai diễn lớn nào khác kể từ sau bộ phim này, nhưng nhân vật Pamela do bà thủ vai đã trở thành một trong những nhân vật kinh điển nhất ở các bộ phim kinh dị về sát nhân hàng loạt.

9. Xenia Zaragevna Onatopp (phim GoldenEye - Mắt Vàng)

Famke Janssen (phải) và vai diễn của cô trong "Mắt Vàng".

Tên của nàng Bond girl trong tập phim thứ 17 về chàng điệp viên 007 James Bond quá dài dòng và không để lại ấn tượng như nhiều Bond girl khác nhưng cách ám sát của nữ điệp viên người Nga này thì khiến người xem không thể quên được. Sau khi đã quyến rũ và không để bị nghi ngờ, Xenia hạ gục đối phương bằng thứ vũ khí tối thượng nhất của người phụ nữ - đó là ái tình. Thủ vai nhân vật Xenia ấn tượng trong bộ phim Mắt Vàng là cô đào bốc lửa người Hà Lan Famke Janssen.

8. Phù thủy miền Tây (phim The Wizards of Oz - Những Phù Thủy Xứ Oz)

Margaret Hamilton trong vai Phù thủy miền Tây.

Một trong những mụ phù thủy độc ác nhất và cũng nổi tiếng nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới. Mỗi khi xuất hiện, mụ phù thủy đến từ miền Tây khiến cho tất cả trẻ em, người lùn, thú vật trong bộ phim Những Phù Thủy Xứ Oz đều phải khiếp sợ. Nữ diễn viên Margaret Hamilton đã thể hiện thật xuất sắc vai diễn mụ phù thủy xấu xí, độc ác nhưng lại rất thích ăn vận hào nhoáng và điệu đà. ( xem video )

7. O-Ren Ishii (phim Kill Bill vol.1 - Truy Sát Bill tập 1)

Lucy Liu trong vai sát thủ O-Ren.

Trước khi trở thành tay sai của Bill, nữ sát thủ người Nhật này đã từng nhuốm đỏ thành phố Tokyo bằng những cuộc chém giết đẫm máu. O-Ren Ishii cũng là kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân vật The Bride (do Uma Thurman đóng) trong tập 1 của bộ phim Truy Sát Bill. Ngôi sao châu Á Lucy Liu đã rất thành công khi hóa thân vào vai nữ sát thủ máu lạnh O-Ren. Với vai diễn này, cô đã giành giải "Diễn viên phản diện xuất sắc" trong lễ trao giải MTV Movie Award 2004.

6. Mildred Ratched (phim One Flew Over The Cuckoo's Nest - Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu)

Louise Fletcher vai y tá Mildred Ratched.

Mildred Ratched là một nữ y tá nham hiểm chuyên khủng bố tinh thần của các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện tâm thần Salem trong phim Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu của đạo diễn Milos Forman vào năm 1975. Vai diễn này đã đem lại cho Louise Fletcher giải Oscar danh giá cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc" vào năm 1976. Y tá lạnh lùng Mildred không bao giờ hăm dọa các bệnh nhân của mình mà thay vào đó, ả điều khiển trí óc của họ. ( xem video )

5. Annie Wilkes (phim Misery - Sự Đau Đớn)

Kathy Bates vai Annie Wilkes phim "Misery".

Nữ diễn viên gạo cội Kathy Bates cũng giành được giải Oscar với vai diễn một người hâm mộ cuồng nhiệt mắc bệnh tâm thần trong Misery - bộ phim được dựng nên từ tác phẩm văn học nổi tiếng cùng tên của nhà văn Stephen King. Trong vai trò là y tá riêng, nhân vật Annie giúp tiểu thuyết gia Paul Sheldon hồi phục sau một tai nạn ôtô. Nhưng về sau Paul phát hiện ra đó không phải là một vụ tai nạn mà tất cả đều là do Annie sắp đặt. Phân cảnh đáng nhớ nhất trong phim là khi Annie tàn nhẫn cầm búa đập gẫy hai bàn chân của Paul để ông không thể trốn thoát khỏi mình.

4. Quái Vật Chúa (phim Alien - Quái Vật Không Gian)

Quái vật Chúa trong phim "Quái vật không gian".

Trong đoạn cuối bộ phim giả tưởng nổi tiếng Quái Vật Không Gian của đạo diễn James Cameron, 3 nhân vật Ripley, Bishop và Newt nghĩ rằng họ đã an toàn sau khi trốn thoát khỏi đàn quái vật hung hãn. Nhưng bất ngờ thay, lúc này con Quái Vật Chúa xuất hiện và ăn thịt nhân vật Bishop. Lúc này Ripley (do nữ diễn viên Sigourney Weaver thủ vai) buộc phải tìm cách tiếp tục chống chọi với con quái vật to nhất và dữ tợn nhất.

3. Catherine Tramell (phim Basic Instinct - Bản Năng Gốc)

Sharon Stone vai Catherine Tramell.

Với vai nữ nhà văn lưỡng tính chuyên ám sát đàn ông chỉ với chiếc rìu phá băng trong bộ phim Bản Năng Gốc vào năm 1992, minh tinh Sharon Stone đã để lại một ấn tượng khó phai trong lòng người xem. Trường đoạn nhân vật Catherine ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế được đánh giá là một trong những hình ảnh kinh điển nhất của điện ảnh thế giới.

2. Cat Woman (phim Batman Returns - Người Dơi Trở Lại)

Michelle Pfeiffer trong vai Cat Woman.

Một nhân vật phản diện quyến rũ từng được thể hiện bởi những kiều nữ nổi tiếng nhất thế giới từ Eartha Kitt trong serie phim truyền hình về Batman cho đến Halle Berry trong bộ phim Cat Woman năm 2004. Nhưng trong số đó, ấn tượng hơn cả là người mèo của nữ diễn viên Michelle Pfeiffer trong bộ phim Người Dơi Trở Lại vào năm 1992 do Tim Burton làm đạo diễn. Bí ẩn nhưng đầy hấp dẫn trong bộ đồ đen bằng da bó sát, người mèo đã khiến Batman oai phong lẫm liệt phải gục ngã. ( xem video )

1. Alex Forrest (phim Fatal Attraction - Sự Quyến Rũ Chết Người)

Glenn Close vào vai người tình sát thủ Alex Forrest.

Fatal Attraction là bộ phim tâm lý xã hội căng thẳng nổi tiếng nhất ở thập niên 80, 90 của thế kỷ trước với sự tham gia của 2 ngôi sao nổi tiếng: Michael Douglas và Glenn Close. Nhân vật Dan (Michael Douglas) phản bội vợ, bí mật ngoại tình với người phụ nữ quyến rũ nhưng không kém phần nguy hiểm Alex (Glenn Close). Sau cuộc tình ngắn ngủi chóng vánh, Alex săn đuổi gia đình của Dan với những hành động điên cuồng nhất: luộc chín con vật cưng của con trai Dan, kết thân với vợ anh... Và kết cục là một trong người sẽ phải chết. Vai phản diện đầy ấn tượng của Glenn Close đã thực sự ám ảnh người xem: "Hãy quên quái vật và ma quỷ đi, điều đáng sợ nhất là khi một người phụ nữ tức giận". ( xem video )

Mai Như Ngọc (theo wtfurls)