Tóc Tiên khởi động series âm nhạc 'Ho Tram Soundwaves'

Nối tiếp màn trình diễn ấn tượng của Phương Vy Idol và Sơn Tùng MTP mừng lễ khánh thành đài nhạc nước The Fountains of Ho Tram hồi tháng 7, ngôi sao nhạc pop Tóc Tiên sẽ là ca sĩ tiếp theo khuấy động sân khấu nước 6 tầng và "thổi bùng" sự phấn khích cho khán giả. Tối thứ Bảy này (23/9), giọng caHôm nay tôi cô đơn quásẽ trình bày các ca khúcI'm in love, Thế giới không có anh, Vũ điệu cồng chiêng, Walk away, Hôm nay tôi cô đơn quá.

Tóc Tiên luôn mang đến những ca khúc sôi động, vũ điệu 'nóng bỏng' cho khán giả.

Phát biểu tại buổi tiệc nội bộ của The Grand đầu tuần trước, Tóc Tiên cho biết: "Tôi rất vui vì được trình diễn cho khán giả tại đây. Trong chương trình, tôi cũng sẽ là nghệ sĩ mở màn cho chuỗi sự kiện âm nhạc kết hợp nhạc nước tại khách sạn với những nghệ sĩ hàng đầu của Việt Nam".

Những bộ trang phục gợi cảm, bắt sáng dưới ánh đèn sân khấu luôn được Tóc Tiên lựa chọn.

Sau sự kiện khởi động Soundwaves của Tóc Tiên vào ngày 23/9, nữ ca sĩ Mỹ Tâm sẽ biểu diễn tại Hồ Tràm vào ngày 28/10. Ngoài ra, nam ca sĩ Issac 365 cũng sẽ khuấy động sân khấu vào ngày 25/11. Chuỗi sự kiện sẽ được tổ chức phục vụ miễn phí cho khách đến nghỉ mát.

Ông Michael Kelly, đại diện công ty đầu tư series âm nhạc Ho Tram Soundwaves khẳng định chương trình với sự góp mặt của hàng loạt tên show-biz Việt đình đám sẽ mang đến sự hào hứng, mới mẻ cho du khách mỗi khi quay lại Hồ Tràm.

Thu Ngân