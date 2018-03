Sơn Tùng M-TP - tuổi 23 nhiều hào quang, lắm thị phi

Sơn Tùng M-TP họp 5.000 fan miền Bắc / Á hậu Huyền My ngồi đất cổ vũ Sơn Tùng M-TP

Sinh năm 1994 ở Thái Bình, Sơn Tùng M-TP đang là tên tuổi tiêu biểu của thế hệ ca sĩ thần tượng mới tại Việt Nam. Tối 8/7 ở Hà Nội, anh tổ chức giao lưu với hàng nghìn fan để kỷ niệm sinh nhật 23 tuổi. Nhìn lại, chặng đường sáu năm trong làng nhạc của anh là hành trình đầy những sắc thái, cảm xúc đa chiều.

Chàng trai Nguyễn Thanh Tùng bén duyên với nghệ thuật qua ca khúc Cơn mưa ngang qua vào tháng 8/2011. Sau khi được đăng trên mạng, bài hát trở thành hiện tượng với hơn 1,8 triệu lượt nghe trong thời gian ngắn. Đây là bước đệm vững chắc cho anh bước chân vào làng nhạc Việt khi mới 17 tuổi.

Sơn Tùng M-TP thuở mới vào nghề.

Năm 2012, Sơn Tùng đỗ thủ khoa nhạc viện TP HCM, được nhạc sĩ Huy Tuấn dìu dắt. Anh có nghệ danh mới - Sơn Tùng M-TP. Cũng năm này, anh lần đầu hát Cơn mưa ngang qua tại Vietnam Idol. Màn trình diễn với vũ đạo có phần non nớt của Sơn Tùng M-TP để lại ấn tượng mạnh với giám khảo Mỹ Tâm, Quang Dũng, Quốc Trung lẫn khán giả. Ca khúc sau đó giúp anh đoạt giải "Bài hát yêu thích của tháng".

* "Chúng ta không thuộc về nhau" - MV gây tranh cãi của Sơn Tùng

MV Sơn Tùng M-TP lập kỷ lục 4,5 triệu lượt xem sau một ngày ra mắt

Sơn Tùng M-TP đã sớm chứng minh thành quả đạt được không chỉ do may mắn. Anh mau chóng thành công, "làm mưa làm gió" với loạt ca khúc tự sáng tác như Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua... Đầu năm 2014, MV Em của ngày hôm qua thu hút 50 triệu lượt xem trên YouTube, xô ngã kỷ lục của nhiều sản phẩm âm nhạc trong nước từ trước đến nay.

Đến hiện tại, ca sĩ đã có được ba sản phẩm âm nhạc đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube là Chúng ta không thuộc về nhau, Lạc trôi và Nơi này có anh với mốc thời gian ngắn nhất là chỉ sau hai tháng. Từ một hiện tượng mạng xã hội, Sơn Tùng trở thành một trong những ca sĩ nam có sức ảnh hưởng lẫn mức cát - xê cao nhất thị trường hiện nay.

* Khung cảnh náo loạn ở đêm diễn của Sơn Tùng M-TP tại Phú Yên

Sơn Tùng M-TP biểu diễn ở Hưng Yên, khán giả ngất

Anh còn quyết định thử thách bản thân qua phim điện ảnh Chàng trai năm ấy. Chưa được đào tạo diễn xuất nhưng khả năng nhập vai của ca sĩ đã góp phần tạo nên tiếng vang cho phim. Anh đoạt hàng loạt giải thưởng chỉ sau sáu năm làm nghề như Diễn viên trẻ triển vọng năm 2014 của Cánh diều vàng, Nghệ sĩ xuất sắc khu vực Đông Nam Á (MTV Europe Music Awards 2015), Single của năm (Làn sóng xanh 2015), Ca sĩ của năm (Cống hiến 2016), Ca sĩ được yêu thích nhất (Làn sóng xanh 2016), ca sĩ đầu tiên của Việt Nam nhận nút vàng Youtube...

Năm 2016, tại buổi giao lưu và trò chuyện cùng hơn 600 bạn trẻ ở TP HCM, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhắc đến Sơn Tùng M-TP trong bài phát biểu của ông: "Hơn 30 triệu người Việt đang dùng Facebook, đăng ảnh selfie, chia sẻ nhạc của Sơn Tùng M-TP. Các bạn cũng rất thích chia sẻ những ý tưởng và học hỏi lẫn nhau. Điều đó sẽ tạo cho các bạn sức mạnh rất lớn".

Sơn Tùng MT-P là một trong những ca sĩ sở hữu lượng fan đông đảo, nhiều ca khúc hit và đạt kỷ lục về lượt tương tác trong mỗi sản phẩm phát hành.

Bên cạnh thành công, Sơn Tùng M-TP không ít lần đối diện khoảnh khắc đen tối trong sự nghiệp.

Thời còn được nhạc sĩ Huy Tuấn quản lý, ca sĩ gặp scandal đầu tiên với ca khúc Chắc ai đó sẽ về. Bài hát bị Trung tâm Tác quyền âm nhạc Việt Nam đề nghị cấm lưu hành do quá tương đồng với ca khúc Because I Miss You của Jung Yong Hwa. Một cuộc tranh cãi căng thẳng giữa giới chuyên môn nổ ra sau đó, buộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải vào cuộc. Cuối cùng, bài hát được cho là ảnh hưởng nhiều về phần hòa âm của Hàn Quốc. Từ lùm xùm này, Huy Tuấn và Sơn Tùng M-TP đã "đường ai nấy đi".

Khi ca sĩ đầu quân về công ty nhạc sĩ Quang Huy, những nghi án đạo ý tưởng nước ngoài đeo bám anh dai dẳng. Một loạt các ca khúc, MV như Nắng ấm xa dần, Âm thầm bên em, Không phải dạng vừa đâu... bị tố có phần rap hoặc ý tưởng dàn dựng giống MV các nghệ sĩ K-pop như G-Dragon, Winner, Jay Chou... Đỉnh điểm là với Chúng ta không thuộc về nhau, tranh cãi tiếp tục bùng nổ vì vòng hòa âm bài này giống với ca khúc We don't talk anymore (bản remix của DJ Heyder), còn hình ảnh, nội dung MV là sự tổng hợp của nhiều sản phẩm ngoại.

Vì những scandal trên, Sơn Tùng M-TP bị cho là có lượng anti-fan nhiều không kém số người hâm mộ. Anh từng bị loại khỏi danh sách đề cử của giải thưởng Làn Sóng Xanh 2014, giải Cống hiến 2015 và 2017.

Bên cạnh đó, cách ăn mặc, tạo dáng biểu diễn của Sơn Tùng thường bị cho có nhiều điểm tương đồng với ca sĩ G-Dragon (Hàn Quốc). Trong liveshow "Chuyến bay đầu tiên", cách anh nằm trên sân khấu và hát "chay" bị tố là "copy không chỉnh sửa" của G-Dragon. Nhiều người cho rằng ca sĩ thiếu sáng tạo, chỉnh sửa để phù hợp với bản thân. Đáp lại những chỉ trích, anh trả lời đơn giản: "Mình thích thì mình làm thôi". Câu nói này nhanh chóng gây "bão" mạng xã hội, trở thành câu cửa miệng của giới trẻ trong năm 2016.

Ca sĩ Bi Rain (trái) bắt tay Sơn Tùng MT-P tại hậu trường đêm nhạc cả hai tham gia ở Thái Lan vào đầu tháng 6.

Cá tính khác biệt khiến nhiếu lần Sơn Tùng M-TP vướng thị phi. Bài Không phải dạng vừa đâu do anh biểu diễn trong chung kết Giọng hát Việt 2015 có phần rap bị cho là ngông cuồng, kiêu ngạo, không phù hợp với văn hóa Việt. Với MV này, anh và ê-kíp bị đánh giá có thái độ giễu cợt nhạc sĩ Phó Đức Phương và Dương Khắc Linh. MV sau đó bị thu hồi.

Ca sĩ cũng dính nhiều điều tiếng trong đời thường. Anh từng bị một bầu sô tố hủy diễn không lý do và đòi bồi thường 600 triệu. Khi tham gia chương trình The Remix, Sơn Tùng bỏ thi một liveshow vì ốm, tuần tiếp theo lại bỏ tổng duyệt không báo trước khiến hai thành viên cùng đội phải chờ cả buổi. Trong đêm trao giải Cánh diều vàng 2014, anh và ê - kíp bị tố đến trễ, khi không được sắp xếp chỗ ngồi ưng ý lại có ý định bỏ về khiến nhiều người bức xúc.

Sau khi tách khỏi "bầu" Quang Huy để phát triển sự nghiệp solo và mở công ty riêng, hai ca khúc mới của anh là Lạc trôi và Nơi này có anh không còn dính tai tiếng đạo nhạc, đạo ý tưởng MV. Sự nghiệp chàng ca sĩ gốc Thái Bình tiếp tục lên như "diều gặp gió" ở tuổi 23.

Nhắc lại thời kỳ khủng hoảng trước đó, anh nói: "Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, phải chịu đựng những cảm giác không ai chịu được".

Tường Nhiên