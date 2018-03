Zac Efron sẽ cởi trần lên sân khấu nếu thắng MTV Movie Awards

Zac Efron đánh rơi bao cao su trên thảm đỏ

Nam diễn viên 26 tuổi được đề cử Màn diễn cởi trần đẹp nhất cho phần thể hiện trong bộ phim "That Awkward Moment". Tranh giải cùng hạng mục với Zac là Leonardo DiCaprio (phim "The Wolf of Wall Street"), Chris Hemsworth (phim "Thor: The Dark World"), Jennifer Aniston ("We’re the Millers") và Sam Claflin (phim "The Hunger Games: Catching Fire").

Hình ảnh Zac Efron trong "That Awkward Moment".

Giải thưởng MTV được quyết định bằng lượng bình chọn của người hâm mộ, vì thế, Zac Efron quyết định "chiêu dụ" các fan của mình bằng lời hứa cởi trần nếu giành chiến thắng. "Nếu tôi thắng Thor, tôi sẽ cởi trần lên sân khấu nhận giải", Zac viết trên Twitter.

Lễ trao giải MTV Movie Awards 2014 sẽ diễn ra tại Nhà hát Nokia ở Los Angeles, Mỹ vào 13/4.

Song Ngư