Wonder Girls và các nghệ sĩ Hàn gửi lời chào VN

Wonder Girls Wonder Girls là nhóm nhạc nữ gồm 5 thành viên Sun Ye, Ye Eun, So Hee, Yoo Bin và Hye Lim, được lập ra bởi ca sĩ - nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất nổi tiếng Park Jin Young, thuộc công ty JYP Entertainment. Ra mắt vào đầu năm 2007, nhóm nhanh chóng trở nên nổi tiếng với ca khúc Tell Me. Năm 2008, sau thành công vang dội nhờ ca khúc Nobody, Wonder Girls tấn công thị trường âm nhạc Mỹ và đạt được một số kết quả đáng chú ý như xếp vị trí No.76 trên Bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ với Nobody, xếp vị trí No.1 trên Bảng xếp hạng Billboard World Albums Charts (Year End Charts Hot Singles Sales) cũng với Nobody. Ngoài Tell me và Nobody, các ca khúc nổi bật của nhóm còn phải kể đến So hot, Be my baby, Like this. ZE:A ZE:A là nhóm nhạc gồm 9 thành viên và ra mắt vào đầu năm 2010. Ngay từ khi ra mắt, nhóm đã tạo được sự chú ý mạnh mẽ từ người hâm mộ khi thẳng thắn tuyên bố "không cảm thấy ngại nếu bị coi là phiên bản nam của SNSD". Chỉ hơn nửa năm ra mắt, nhóm đã chinh phục một lượng lớn fan qua phong cách trình diễn độc đáo và sức trẻ, sự nhiệt huyết của mình. Các ca khúc nổi tiếng của ZE:A là Mazeltov, All Day Long... JJ Project JJ Project là nhóm nhạc gồm 2 thành viên, thuộc công ty quản lý JYPE. Ngay từ khi ra mắt, JJ Project đã được nhiều người gọi là "những cậu bé nổi loạn" bởi nhóm có định hướng về phong cách, màu sắc, âm nhạc... khác hẳn những nhóm nhạc thần tượng khác. JJ Project luôn mang đến cho khán giả sự tinh nghịch, vui vẻ và muốn được vui chơi với người hâm mộ. 2 thành viên trong nhóm đều sinh năm 1994, JJ là từ viết tắt từ tên gọi của hai thành viên, JB (Im Jae Bum) và JR (Park Jin Young). Cả hai là bạn thân trong 3 năm. Huh Gak Huh Gak sinh năm 1984, là nam ca sĩ thuộc quản lý của công ty Cube Entertainment. Từng là quán quân của cuộc thi Super Star K 2 thuộc kênh âm nhạc Mnet, Huh Gak ra mini album đầu tay Always năm 2010. Anh từng thể hiện khá nhiều ca khúc nhạc nền cho các bộ phim truyền hình nổi tiếng tại Hàn như Big, One Person... San E San E là một hiphop rapper ra mắt năm 2010 dưới sự quản lý của công ty giải trí JYP (cùng công ty với Wonder Girls, 2PM, 2AM và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác).