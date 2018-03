Vợ cũ thổ lộ về cuộc hôn nhân 9 tháng với Châu Nhuận Phát

Hai lần đò và mối tình với trai trẻ của vợ cũ Châu Nhuận Phát / Bốn cuộc tình trong đời Châu Nhuận Phát

Dư An An mới đây làm khách mời chương trình Vết chân ngày cũ của đài phát thanh RTHK. Khi được hỏi về cuộc hôn nhân 9 tháng với Châu Nhuận Phát, cô nói: "Cũng vì kết hôn chóng vánh nên mới xảy ra chuyện". Trải qua thất bại hôn nhân, Dư An An vẫn biết ơn chồng cũ của mình. Cô cho rằng dù có đi đến cuối đời với nhau được hay không, đối phương vẫn từng là bạn đời quý giá trong hành trình cuộc đời của cô.

Dư An An và Châu Nhuận Phát ngày cưới. Ảnh: On.

Châu Nhuận Phát - Dư An An tổ chức đám cưới năm 1983, chỉ vài tháng sau khi nam diễn viên chia tay "Tiểu Long Nữ" Trần Ngọc Liên. Đám cưới được chuẩn bị trong thời gian ngắn song diễn ra long trọng, có Lưu Đức Hoa, Lữ Lương Vỹ làm phù rể.

Dư An An từng cho biết trên Appledaily sau khi kết hôn, Châu Nhuận Phát thêm tên cô là người quản lý tài khoản ngân hàng của anh. Cô có thể rút tiền, mua sắm bất cứ lúc nào. Châu Nhuận Phát thường đưa cô đi cùng mỗi chuyến đóng phim nước ngoài.

Dư An An thời trẻ và hiện tại.

Dư An An đắm chìm trong hạnh phúc song cảm giác đó trôi qua nhanh chóng. Cô kể Châu Nhuận Phát đề nghị ly thân vì cách sống của hai người không phù hợp. Tài tử còn nói với cô rằng: "Anh không phải người đàn ông phù hợp với hôn nhân vì cưới ai sẽ làm khổ người đó". Nghe câu đó, Dư An An rất đau lòng, cô tự hỏi "Anh ấy từng yêu mình hay không?". Dư An An cho rằng hôn nhân đổ vỡ không phải từ một phía mà đều từ cả hai người, chỉ là ai sai nhiều hơn mà thôi.

Sau Châu Nhuận Phát, nữ diễn viên kết hôn cùng doanh nhân giàu có Lý Vạn Kỳ, sinh hai con gái. Đôi vợ chồng ly hôn năm 2003.

Dư An An hiện độc thân. Cô chia sẻ có người theo đuổi song nhiều năm qua chưa gặp được người có thể bầu bạn đến hết cuộc đời. Cô chỉ có yêu cầu đơn giản khi tìm bạn đời là "hiểu nhau, nói chuyện hợp".

Hiện ngoài đóng phim, Dư An An làm quản lý cho diễn viên. Cô chia sẻ muốn khai phá nhiều gương mặt có năng lực cho làng giải trí.

Dư An An sinh năm 1959, đóng phim từ năm 1975 và lưu dấu ấn qua Thư kiếm ân cừu lục, Đại địa ân tinh, Trần Chân, Võ hiệp đế nữ hoa...

Như Anh