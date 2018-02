Kim Hee Sun vui chơi ở Đà Nẵng / Chân Tử Đan và vợ xếp hàng mua bánh mì ở Hội An

Hôm 15/2, vợ chồng Oh Sang Jin - Kim So Young cùng đăng trên trang cá nhân những bức ảnh thăm thú Đà Nẵng. Kim So Young cho biết cô tìm hiểu thông tin trước khi đến Việt Nam và đã có những trải nghiệm thú vị.

Oh Sang Jin - Kim So Young du lịch Việt Nam nhân kỳ nghỉ Tết.

15/2 là ngày sinh của Oh Sang Jin. Anh đăng bức ảnh vợ tại Đà Nẵng, thổ lộ cô là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.

Oh Sang Jin - Kim So Young tổ chức đám cưới hồi tháng 4/2017. So Young sinh năm 1991, là phát thanh viên đài MBC. Oh Sang Jin hơn vợ 11 tuổi, từng đóng Nam thanh nữ tú thế kỷ 20, Cuộc chiến chia tiền... Trong Vì sao đưa anh tới, Oh Sang Jin đóng vai Yoo Seok - công tố viên thông minh, chín chắn.

* Vợ chồng Oh Sang Jin sánh đôi

Vợ chồng tài tử 'Vì sao đưa anh tới' du lịch Việt Nam dịp Tết Cùng ngày, ca sĩ Shin Dong nhóm Super Junior đăng ảnh chụp ở bãi biển Mỹ Khê và bên bờ sông Hàn. Trước khi tới Đà Nẵng du lịch, Shin Dong từng biểu diễn cùng nhóm Super Junior tại Hà Nội và TP HCM.

Shin Dong tới Đà Nẵng nghỉ dưỡng dịp Tết Âm lịch.

Đà Nẵng là điểm đến được nhiều sao châu Á yêu thích. Năm ngoái, nhiều nghệ sĩ như Kim Hee Sun, Jihyo và Sana (nhóm TWICE), vợ chồng Trần Hạo Dân, vợ chồng Chân Tử Đan... đều có chuyến khám phá văn hóa, ẩm thực... của thành phố biển miền Trung.