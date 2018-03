Vợ chồng Jang Dong Gun đưa con đến trường

Vẻ điển trai gây sốt cách đây 25 năm của Jang Dong Gun / Dàn diễn viên 'Anh em nhà bác sĩ' sau 19 năm

Theo trang Nate, Jang Dong Gun - Go So Young cùng hai con mới đây xuất hiện ở một trường tiểu học. Go So Young bế con gái trong khi Jang Dong Gun vừa đi vừa dặn dò con trai.

Theo nguồn tin, đôi vợ chồng mỉm cười thân thiện, họ giơ tay chào các phụ huynh khác.

Gia đình Jang Dong Gun.

Jang Dong Gun, Go So Young kết hôn năm 2010, con trai đầu lòng chào đời cùng năm. Bé gái thứ hai năm nay lên ba tuổi. Vì muốn giữ sự riêng tư, vợ chồng sao không công khai hình ảnh các con.

* Video: Đám cưới Jang Dong Gun

Đám cưới Jang Dong Gun - Go So Young Jang Dong Gun mới hoàn thành phim điện ảnh V.I.P, dự kiến ra rạp ở Hàn Quốc trong năm 2017. Trong khi đó, năm nay Go So Young có phim mới ra mắt là Người vợ hoàn hảo - đánh dấu sự trở lại của cô sau 10 năm vắng bóng.

Như Anh