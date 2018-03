Vợ chồng Kim không quan tâm video 'chửi xéo' của Taylor Swift

Fan bất bình khi 'Despacito' thất bại tại MTV VMAs / Video ca khúc 'chửi xéo' của Taylor Swift phá kỷ lục người xem

Video Look What You Made Me Do của Taylor Swift đang là tâm điểm chú ý của làng nhạc thế giới. Cô dùng bài hát để "chửi xéo" những kẻ thù của mình trong showbiz, trong đó có vợ chồng Kim Kardashian, ca sĩ Katy Perry...

Kanye West bị ám chỉ trong MV của Taylor Swift.

Ngày 30/8, nguồn tin phía Kim Kardashian chia sẻ trên Us Weekly: "Kim và Kanye không quan tâm hay có hứng thú khơi lại sự việc với Taylor. Họ hy vọng Taylor có thể bỏ qua mọi chuyện".

Năm ngoái, vợ chồng Kim Kardashian trải qua nhiều sóng gió. Kim bị ảnh hưởng tinh thần sau vụ cướp ở Paris còn Kanye phải nhập viện vì kiệt sức. Theo nguồn tin, những điều đó khiến vợ chồng Kim không còn quan tâm tới những thị phi khác.

* MV "Look What You Made Me Do"

MV 'Look What You Made Me Do'

Kanye West và Taylor Swift có mối bất hòa từ lâu. Tại VMAs 2009, khi Taylor Swift đang phát biểu nhận giải, Kanye West lên sân khấu cướp micro và nói Beyonce mới là người xứng đáng chiến thắng. Trong ca khúc Famous của mình, Kanye West viết: "Tôi cảm thấy như mình và Taylor vẫn có thể làm tình với nhau. Vì sao? Tôi đã khiến con khốn đó nổi tiếng".

Năm 2016, Kim Kardashian tung đoạn thu âm điện thoại chứng minh Kanye West đã hỏi ý kiến ca sĩ 27 tuổi về lời bài hát Famous - vốn có những câu đề cập tới Taylor Swift. Tuy nhiên, khi ca khúc phát hành, ca sĩ lại nói cô không hề biết gì. Vì chuyện này, Taylor Swift bị nhiều người gán với hình ảnh rắn độc.

Minh Anh