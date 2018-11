Vẻ lãng tử một thời của diễn viên Go Soo

Hôm 4/10, Go Soo đón sinh nhật lần thứ 40. Trên một số diễn đàn, fan chia sẻ lại loạt ảnh từng gây sốt của thần tượng cách đây 20 năm. Nhiều người nhận xét ngoại hình của nam diễn viên thời trẻ không thua kém Won Bin, Song Seung Hun... Go Soo sinh năm 1978, là gương mặt quen thuộc của truyền hình Hàn Quốc. Anh được khán giả Việt Nam biết đến qua các phim "Phím dương cầm" (Piano), "Lấy chồng triệu phú" (Marry a millionaire), "Hoa hồng xanh", "White Night", "Tuyết có rơi đêm Giáng sinh?" (Will it snow for Christmas?), "Love 911"...