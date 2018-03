Trương Bá Chi - từ ngọc nữ tới bà mẹ đơn thân

Sau thành công của phim đầu tay, Trương Bá Chi tiếp tục gây chú ý với vai cô gái trong sáng, dịu dàng trong "Tinh nguyện" ("Fly me to Polaris"). Ca khúc chủ đề phim do Bá Chi thể hiện cũng được khán giả đón nhận. Với gương mặt trong sáng cùng hình tượng ngọt ngào trên phim, Trương Bá Chi được mệnh danh là ngọc nữ của làng giải trí.