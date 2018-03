Triệu Vy không muốn là 'ếch ngồi đáy giếng'

Triệu Vy thử sức với vai trò đạo diễn / Triệu Vy hé lộ hình ảnh của phim đầu tay

Diễn viên Triệu Vy mới đây có bài phỏng vấn trên tờ Marie Claire. Hoa đán của làng điện ảnh Trung Quốc chia sẻ về những trải nghiệm trong quá trình trưởng thành của mình.

Hình ảnh Triệu Vy trên Marie Claire số mới nhất.

"Tiểu Yến Tử" sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ muốn chăm sóc, bao bọc nhưng cô chủ động tự lập. Từ khi tốt nghiệp cấp ba, Triệu Vy đã không tiêu một đồng nào của gia đình. Lúc chưa nổi tiếng, cuộc sống xa nhà gặp phải không ít khó khăn nhưng cô gái trẻ quyết không xin tiền bố mẹ. “Những gì tôi có đều do bản thân mình kiếm được”, Triệu Vy nói.

Đối với Triệu Vy, “lo lắng, bất an” là cảm giác thường trực khi cô còn ở độ thanh xuân. “Tôi sợ mình mờ nhạt, tầm thường như hòn đá bị ném vào lòng biển khơi. Một người bạn thân hỏi tại sao phải học đại học, tôi trả lời nếu không thành danh với tư cách diễn viên, tôi muốn mình là người có văn hóa, có kiến thức. Tôi không muốn là chú ếch ngồi dưới đáy giếng, đến lúc có tuổi rồi mới nhận ra mình lãng phí cuộc đời. Cảm giác lo lắng luôn đeo bám tôi, cũng là động lực cho tôi tiến về phía trước”, nữ diễn viên nói.

Triệu Vy trên tạp chí Marie Claire.

Cuộc nói chuyện của Triệu Vy xoay quanh đề tài tuổi trẻ, cũng là chủ đề của To our youth that is fading away (gọi tắt Gửi thanh xuân) - sản phẩm đầu tiên Triệu Vy làm đạo diễn. Cuối năm 2012, đạo diễn trẻ công bố bức ảnh hé lộ nội dung phim của mình. Trong ảnh có chiếc tivi cũ đang hiện hình ảnh Jack và Rose trong Titanic, có chiếc đài cassette, chiếc áo ca-rô… Gửi thanh xuân dự kiến công chếu vào dịp lễ tình nhân 2013.

Hải Lan