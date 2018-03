Trang phục các dân tộc rực sắc ở Miss Grand International

Hoa hậu Mỹ với trang phục lấy cảm hứng từ nhân vật "Wonder Woman". "Top 15 trang phục dân tộc ấn tượng nhất" sẽ dựa trên lượng bình chọn ("like" và "share" trên Facebook) của khán giả. Mỗi lượt "Like" tương ứng một điểm. Mỗi lượt "share" tương ứng ba điểm. Cổng bình chọn đóng lại vào ngày 15/10. Ban giám khảo cũng chọn ra 10 thí sinh xuất sắc. Từ Top 25 người đẹp do cả giám khảo và khán giả chấm, ban tổ chức mở bình chọn một lần nữa (từ ngày 16/10 tới 20/10) để tìm ra Top 10. Người chiến thắng cuối cùng sẽ do ban giám khảo chọn từ Top 10. Kết quả sẽ được công bố trong đêm chung kết ngày 25/10 tại Phú Quốc.