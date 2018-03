Toni Braxton đính hôn với rapper

Toni Braxton nhập viện vì bệnh hiểm nghèo

"Tôi có một tin vui muốn thông báo với mọi người. Tôi đã đính hôn", Toni Braxton hét lên với gia đình trong video. Nữ ca sĩ giơ chiếc nhẫn đính kim cương trước mặt người thân và được nhận nhiều lời chúc mừng.

Toni Braxton và bạn trai Birdman lần đầu gặp mặt khi làm việc chung trong dự án Baby You Can Do It của nam ca sĩ. Hai người hẹn hò từ tháng 5/2016. Họ công khai mối quan hệ khi cùng nhau tới lễ trao giải BET Awards hồi tháng 6 cùng năm.

Toni Braxton và bạn trai Birdman đã hẹn hò một thời gian dài trước khi quyết định đính hôn. Ảnh: E!Online.

Theo E!Online, Evelyn Braxton - mẹ của Toni Braxton - từng nhiều lần khen ngợi con rể tương lai. Trong một cuộc phỏng vấn trên sóng phát thanh hồi năm 2016, bà nói: "Tôi nghĩ đó là một người đàn ông tốt. Tôi không quan tâm người khác nói gì về cậu ấy cả. Từ hồi quen biết, tôi đã rất tôn trọng cậu ấy. Đó là một người đàn ông phi thường".

Birdman tên thật là Bryan Christopher Williams, sinh năm 1969. Anh là một rapper người Mỹ kiêm nhà sản xuất âm nhạc và doanh nhân. Birdman từng cho ra một loạt ca khúc và album cùng ca sĩ Lil Wayne.

Trước đó, ca sĩ Unbreak My Heart kết hôn với Keri Lewis vào năm 2011. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài 12 năm. Hai người đã sinh hai con trai.

* Toni Braxton hát 'Unbreak My Heart'

Đức Trí