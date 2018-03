Tom Cruise hết lời ca ngợi đạo Scientology

Con gái Tom Cruise lớn như thiếu nữ khi dạo phố bên mẹ / Gia đình Tom Cruise nói tài tử cắt đứt quan hệ với Suri

Trên thảm đỏ công chiếu bộ phim Jack Reacher 2: Never Go Back tại London, Anh mới đây, Tom Cruise có cuộc trò chuyện ngắn với chương trình ITV News. Tom Cruise được hỏi về cảm tưởng khi xem bộ phim tài liệu năm 2015 của Louis Theroux - My Scientology Movie - nói về các sự cố liên quan tới nhà thờ của đạo này.

Tom Cruise đang có chuyến quảng bá phim tại châu Âu.

Tài tử 54 tuổi nói: "Đó là thứ đã giúp rất nhiều cho cuộc đời tôi. Tôi đã gắn bó với Scientology hơn 30 năm. Thiếu nó, sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Đó là một tôn giáo tuyệt đẹp. Tôi vô cùng tự hào".

Tom Cruise từ lâu bị chỉ trích khi tham gia đạo Scientology. Anh thường xuyên có những hành động kỳ quái, thiếu kiểm soát. Ngoài ra, Scientology được xem là lý do khiến Katie Holmes ly hôn Tom Cruise. Theo Us Weekly, vì những quy định của đạo này mà Tom Cruise không gặp con gái Suri trong ba năm qua.

Theo những người đã rời khỏi Scientology chia sẻ với Us Weekly, các thành viên trong ban lãnh đạo của giáo phái này bị buộc tránh xa bất cứ ai ngoại đạo.

Tuy nhiên, đại diện của Scientology giải thích: "Chúng tôi không bao giờ can thiệp vào đời sống của giáo dân. Scientology tôn trọng đức tin, các mối quan hệ của mỗi người. Scientology không buộc giáo dân cắt đứt mối quan hệ với những người ngoại giáo, bạn bè hay gia đình họ".

Minh Anh