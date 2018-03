Tình yêu son sắt 22 năm của 'Ông trùm' Cha In Pyo và vợ

Dàn diễn viên phim 'Ông trùm' sau 17 năm / Những cặp 'phim giả tình thật' nổi tiếng làng giải trí Hàn

Cha In Pyo (sinh năm 1967) và Shin Ae Ra (1969) là cặp vợ chồng mẫu mực và hạnh phúc nhất làng giải trí Hàn. Cặp sao kết hôn khi ở đỉnh cao sự nghiệp, buông bỏ danh vọng để dành trọn thời gian cho gia đình và đỡ đầu hàng trăm trẻ mồ côi. Sau 22 năm song hành, họ vẫn trân quý nhau như thời mới yêu.

Theo Naver, khi hỏi đôi nghệ sĩ nào được ngưỡng mộ nhất, hầu hết người Hàn trả lời: "Cha In Pyo và Shin Ae Ra".

Giai đoạn năm 1987 đến 1993, Cha In Pyo là "nam thần trong mộng" của hàng triệu phụ nữ Hàn bởi vẻ điển trai, nam tính và là con cưng của đại gia hàng hải. Theo Daum, thời ấy mỗi ngày tài tử nhận được hàng trăm lá thư tỏ tình, nhưng anh chỉ chuyên tâm cho sự nghiệp.

Năm 1994, Cha In Pyo đóng Tình anh trao em cùng hai mỹ nhân - Lee Seung Yeon và Shin Ae Ra. Khi ấy, truyền thông lẫn fan đều gán ghép anh và Lee Seung Yeon - Á hậu Hàn Quốc 1992. Tuy nhiên, Cha In Pyo lại điên cuồng theo đuổi Ae Ra.

* In Pyo, Ae Ra và Lee Seung Yeon trong chương trình giải trí năm 1994

In Pyo, Ae Ra và Lee Seung Yeon trong chương trình giải trí năm 1994

Anh chia sẻ: "Lần đầu nhìn thấy Ae Ra, tôi đã lập tức yêu và muốn cưới cô ấy làm vợ. Tôi luôn vô thức hướng ánh mắt về phía cô ấy mỗi khi kết thúc cảnh quay. Mỗi nụ cười, động tác vuốt tóc hay khi Ae Ra chăm chú đọc kịch bản đều khiến tôi rung động. Mỗi ngày trôi qua, tôi cầu mong trái tim cô ấy sẽ hướng về mình". Vì thế, tài tử luôn bắt bạn diễn phải nghe anh kể chuyện về mình để từ đó bộc lộ tâm tư, tình cảm và dự định tương lai.

Đạo diễn phim Tình anh trao em - Lee Jin Seok - từng kể: "Cậu ấy luôn viện ra lý do để mua đồ ăn cho cả đoàn phim, nhưng ai cũng biết người mà In Pyo muốn quan tâm, chăm sóc là Ae Ra. Ánh mắt thâm tình mỗi khi cậu ấy nhìn Ae Ra khiến tôi nghĩ hai người họ sẽ gắn bó lâu dài".

* Cha In Pyo và Shin Ae Ra trong "Tình anh trao em"

Cha In Pyo và Shin Ae Ra trong 'Tình anh trao em'

Ban đầu, Ae Ra luôn từ chối vì sợ chàng thiếu gia chỉ "vui chơi qua đường". Trước sự nhiệt thành của In Pyo, cuối năm 1994, Shin Ae Ra chấp nhận lời tỏ tình. Tháng 3/1995, cặp sao tuyên bố kết hôn. Người hâm mộ lẫn truyền thông đều bất ngờ bởi họ còn trong độ tuổi 20, lại đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Cha In Pyo cho biết anh muốn kết hôn sớm vì chứng kiến cảnh cha mẹ chia tay từ lớp sáu. Dù sống trong nhung lụa, bốn anh em tài tử vẫn khát thèm cuộc sống gia đình trọn vẹn. Trong lễ cưới, cả hai hứa cùng sinh một con và nhận các con nuôi. Sau ngày vui, In Pyo nhập ngũ, Ae Ra một mình quán xuyến gia đình.

Trước đó, Shin Ae Ra được đánh giá là diễn viên thực lực, không scandal. Sau khi lấy chồng, người đẹp lui về hậu trường để dành trọn thời gian chăm sóc gia đình. Năm 1998, Cha Jeong Min - con trai đầu lòng của cặp sao - ra đời. In Pyo ở cạnh lúc vợ sinh con, anh khóc khi thấy cô đau đớn.

Trong mọi cuộc phỏng vấn, In Pyo luôn dành cho vợ sự trân trọng. Anh tâm sự: “Tôi luôn cảm ơn cuộc đời đã đem Ae Ra đến bên tôi. Không chỉ dịu dàng, đoan trang, trong trái tim tôi, cô ấy còn là một thiên thần. Vì tôi, cô ấy trở thành người nội trợ. Nếu không có Ae Ra, tôi không thể thành công như hôm nay".

Một nhà báo nổi tiếng tại Hàn từng công khai bức thư tràn ngập yêu thương mà ngôi sao phim Ông trùm gửi cho vợ năm 2001. Tài tử viết: “Anh đã cưới em chỉ với một chiếc nhẫn vàng và nghĩ có thể khiến em hạnh phúc. Nhưng suốt thời gian qua chỉ mình anh sống thoải mái, còn em phải gồng mình, vất vả... Anh từng nói yêu em vô hạn khi kết hôn, giờ anh muốn hủy lời nói đó. Bởi năm nay anh yêu em nhiều hơn năm ngoái, hôm nay nhiều hơn hôm qua. Ngày mai anh sẽ yêu em nhiều hơn hôm nay. Em hãy sống thật lâu để anh có thể yêu em đậm sâu hơn nữa nhé” (trích lược từ Naver).

Shin Ae Ra cho biết tài tử họ Cha là người chồng mẫu mực, luôn tôn trọng ý kiến của vợ và thường xuyên "báo cáo" đang ở đâu, bao giờ về nhà.

Shin Ae Ra tự nhận mình là "nhà độc tài" bởi cô nắm giữ kinh tế và phát tiền tiêu vặt cho chồng. Người đẹp tâm sự vui: "In Pyo luôn gọi điện hỏi: 'Em ở đâu? Khi nào em về? Em về nhà nhanh đi' mỗi khi tôi ra ngoài. Có đôi lúc tôi cảm thấy một người chồng quấn vợ như vậy thật gò bó".

Trên truyền hình, diễn viên khả ái từng nói: “Nhiều ông bố Hàn Quốc thường chủ quan trong việc giáo dục con cái, chồng tôi thì ngược lại, anh ấy luôn để tâm dạy dỗ, chăm sóc con. Vì thế, tôi chấm điểm hoàn hảo cho anh ấy".

Shin Ae Ra cho biết cô chưa từng hối hận khi lấy chồng sớm và rời xa nghiệp diễn. "So với hoạt động nghệ thuật, In Pyo và các con quan trọng hơn nhiều. Nếu được sinh ra một lần nữa, tôi vẫn muốn được ở bên anh. Anh ấy là người tôi kính trọng nhất".

* Cha In Pyo quỳ xuống nói lời yêu thương vợ

Cha In Pyo quỳ xuống tặng quà cho vợ Vợ chồng Cha In Pyo còn được người Hàn yêu mến vì nghĩa cử dành cho những mảnh đời bất hạnh. Họ tích cực hoạt động thiện nguyện, là đại sứ của các tổ chức hỗ trợ trẻ em nghèo trong và ngoài nước, tham gia phòng chống ngược đãi trẻ em và xây dựng trại trẻ mồ côi, nhà tình thương...

Vợ chồng sao nhận nuôi hai bé gái - Ye Eun (tháng 12/2005) và Ye Jin (tháng 1/2008). Trên chương trình Thank you năm 2013, Cha In Pyo chia sẻ: "Vì đã sinh con trai, chúng tôi muốn có thêm con gái. Khi nhận nuôi bé đầu tiên, tôi và Ae Ra rất hạnh phúc. Chúng tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có thêm một thiên thần nữa".

* Hai con gái nuôi của vợ chồng Cha In Pyo

Hai con gái nuôi của vợ chồng Cha In Pyo

Ngoài ra, Cha In Pyo và Shin Ae Ra trở thành cha mẹ đỡ đầu cho hàng trăm trẻ mồ côi khác, hỗ trợ tài chính cho đến khi các bé trưởng thành. Họ quan niệm những đứa trẻ cần sự bảo bọc của người lớn, lớn lên, chúng sẽ tiếp tục trao yêu thương cho những mảnh đời bất hạnh hơn.

Đôi nghệ sĩ mong muốn luôn mạnh khỏe để quãng đời còn lại có thể đồng hành, giúp đỡ nhiều người.

Cặp sao âm thầm đóng góp cho tổ chức từ thiện Good Neighbors và Compassion hàng trăm triệu won suốt hai thập kỷ qua.

Vợ chồng sao từng nói: “Sự yêu thương của fan, danh tiếng, tiền bạc... là thứ vay mượn tạm thời chứ không phải là sở hữu của nghệ sĩ. Chúng ta phải nỗ lực đáp lại tình cảm của công chúng và có nghĩa vụ trả lại tình yêu đó cho những người khó khăn hơn". Cặp sao từng được chính phủ Hàn vinh danh trong các hoạt động thiện nguyện.

* Vợ chồng Cha In Pyo giản dị đi từ thiện ở Ethiopia

Vợ chồng Cha In Pyo giản dị đi từ thiện ở Ethiopia

Diễn viên gạo cội Choi Bul Am chia sẻ: “Mỗi khi nhìn Cha In Pyo và Shin Ae Ra, tôi lại thấy họ thật đẹp. Suy nghĩ và hành động của họ đều tích cực. Vợ chồng In Pyo cư xử đúng mực, khiêm tốn trước các nghệ sĩ tiền bối và đồng nghiệp”.

>> Xem thêm: Khoảnh khắc tình tứ của vợ chồng 'Ông trùm' Cha In Pyo

Thanh Cao