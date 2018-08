'Thư ký' Park Min Young phủ nhận yêu bạn diễn

Nụ hôn trong 'Thư ký Kim' khiến fan bấn loạn / Khán giả bàn tán về biến đổi mặt của 'thư ký' Park Min Young

Theo nguồn tin của Sports DongA, Park Min Young và Park Seo Joon bí mật hẹn hò được ba năm. Họ giấu kín mối quan hệ vì không muốn đời tư ảnh hưởng công việc. Qua các bức ảnh hai diễn viên đăng trên trang cá nhân từ đầu năm 2017, fan chỉ ra Min Young, Seo Joon nhiều lần xuất hiện ở cùng một địa điểm trong cùng khoảng thời gian.

Park Min Young và Park Seo Joon trong phim "Thư ký Kim".

Tuy nhiên, sáng 27/7, công ty quản lý của Park Seo Joon cho biết nam diễn viên và Min Young và chỉ là đồng nghiệp thân thiết. "Có lẽ do diễn xuất yêu đương của họ trong phim gây sự chú ý của mọi người", quản lý của Seo Joon nói. Phía Min Young cũng khẳng định cô và Seo Joon không phải tình nhân.

* Cảnh đám cưới của Kim Mi So và Lee Young Joon

Đám cưới Thư ký Kim

Tối 26/7, phim Thư ký Kim khép lại với đám cưới viên mãn của hai nhân vật Kim Mi So (Park Min Young) và phó chủ tịch Lee Young Joon (Park Seo Joon). Đây là cái kết dễ đoán đối với fan của tác phẩm. Thời gian qua, phim gây sốt màn ảnh một số nước châu Á nhờ dàn diễn viên đẹp, nội dung lãng mạn.

Park Min Young sinh năm 1986, nổi tiếng với Gia đình là số một, Tôi là Sam, Thợ săn thành phố... Cô được mệnh danh là "Nữ hoàng dao kéo" xứ Hàn vì giữ được nét tự nhiên sau phẫu thuật thẩm mỹ. Min Young từng công khai hẹn hò Lee Min Ho, họ chia tay đầu năm 2012.

Park Seo Joon sinh năm 1988, gia nhập làng giải trí năm 2011 khi xuất hiện trong một video nhạc. Anh đóng phim đầu tiên - Dream High 2 - năm 2012. Trước Thư ký Kim, Seo Joon thu hút chú ý qua Kill Me Heal Me, She Was Pretty, Hwarang...

Như Anh