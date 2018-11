Thí sinh America's Got Talent 2018 mất show sau scandal đánh vợ

Thí sinh được thích nhất America's Got Talent 2018 bị bắt / Simon Cowell bật khóc trước màn biểu diễn của ông bố sáu con

Ngày 24/9, trong chương trình Inside Studio G, Garth Brooks nói Michael Ketterer sẽ không tham gia show của anh. Show dự kiến diễn ra ngày 20/10, hiện đã bán hết vé. "Tôi đã gọi điện cho anh ấy. Chúng tôi quyết định tốt hơn hết anh ấy không nên xuất hiện ở Notre Dame và không biểu diễn ở đó", Garth Brooks nói.

Nhạc sĩ, ca sĩ Garth Brooks (trái) hủy lời mời biểu diễn với Michael Ketterer.

Tuần trước, Garth Brooks mời Michael Ketterer tham dự show diễn tháng 10, sau khi ông bố sáu con bước vào chung kết America's Got Talent 2018. Khi đó, nhạc sĩ 56 tuổi dành những lời có cánh cho Michael và hứa với anh về một chương trình đáng nhớ. Michael Ketterer đồng ý và nói anh không thể tin được chuyện này.

Tại đêm chung kết America's Got Talent, Michael Ketterer thể hiện bài hát The Courage To Love, do Garth Brooks viết tặng anh. Cả hai chưa lên kế hoạch thu âm tác phẩm.

Michael Ketterer hát 'Ain't No Mountain High' Michael Ketterer trong đêm chung kết America's Got Talent.

Theo Fox News, một viên chức thuộc Sở cảnh sát Los Angeles cho biết Michael Ketterer bị bắt ở Hollywood cuối tuần trước vì tội bạo lực gia đình, sau khi xô xát với vợ trong phòng khách sạn. Anh đóng tiền bảo lãnh 50.000 USD để được tại ngoại.

Michael Ketterer gây chú ý tại America's Got Talen 2018 vì câu chuyện gia đình cảm động.

Michael Ketterer là y tá về tâm thần ở California. Anh quen vợ mình, Ivey, từ khi còn học trung học. Khi sinh con gái Sophie, vợ anh suýt mất mạng nên cặp vợ chồng quyết định không sinh thêm con. Họ nhận năm con nuôi, trong đó có một bé trai bị liệt não, bé khác là trẻ vô gia cư. Tại America's Got Talent 2018, Michael Ketterer chinh phục khán giả nhờ câu chuyện cảm động về đời tư.

Từ những vòng loại của America's Got Talent 2018, Michael Ketterer là thí sinh yêu thích của giám khảo Simon Cowell. Michael được vào thẳng vòng thi trực tiếp nhờ nút vàng của Simon Cowell. Ở đêm tứ kết, anh từng khiến Simon Cowell bật khóc khi hát ca khúc Us nằm trong album Electric Light của James Bay.

