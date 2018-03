Thành viên Black Eyed Peas chiến thắng bệnh ung thư

Con trai 3 tuổi của danh ca Michael Buble mắc ung thư / Người mẫu Mỹ qua đời ở tuổi 28 vì ung thư

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với People, Taboo (tên thật là Jaime Luis Gomez) nói về căn bệnh anh vừa trải qua. Tháng 6/2014, rapper 41 tuổi được chẩn đoán ung thư tinh hoàn giai đoạn hai sau khi nhập viện vì triệu chứng cúm.

"Lúc đầu, tôi thấy có cơn đau ở lưng và bụng. Những ngày sau đó, tôi phải trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ. Nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu của cuộc chiến", Taboo nói trên People.

Taboo của nhóm Black Eyed Peas.

Anh phải trải qua 12 tuần hóa trị. Taboo cảm kích trước sự hỗ trợ của gia đình và các thành viên trong nhóm nhạc Black Eyed Peas như will.i.am., Fergie và apl.de.ap.

"Will.i.am ngay lập tức tìm được một bác sĩ tuyệt vời giúp tôi lên kế hoạch điều trị. Chúng tôi chạy đua với thời gian. Có những lúc tôi muốn bỏ cuộc nhưng nguồn cảm hứng từ những người có hoàn cảnh tương tự đã giúp tôi", Taboo nhớ lại.

Taboo nói anh đã chiến thắng căn bệnh được hai năm. Anh kết hợp với Hiệp hội Ung thư Mỹ thực hiện chiến dịch "The Fight" để truyền cảm hứng cho những người mắc căn bệnh này, khuyến khích nhiều người khác đi kiểm tra sức khỏe.

Bốn thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng.

Hồi tháng 10, diễn viên Ben Stiller cũng tiết lộ trên chương trình SiriusXM rằng anh đã bí mật điều trị căn bệnh ung thư năm 2014. Diễn viên hài 50 tuổi được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt. Anh nói việc phát hiện sớm bệnh đã cứu sống mình.

Taboo là DJ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Mỹ. Anh là thành viên nhóm nhạc Black Eyed Peas với bốn thành viên. Họ đã phát hành những album đình đám như Bridging the Gap (2000), The E.N.D (2009), The Beginning (2010)... Một số ca khúc nổi tiếng của nhóm là Where Is The Love?, Don't Phunk with My Heart, Don't Lie, My Humps...

Minh Anh