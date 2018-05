Thành Long né tránh khi bị hỏi chuyện con rơi

Con rơi Thành Long cầu cứu vì phải ngủ gầm cầu, mắc bệnh / Con gái Thành Long thất nghiệp, sống vạ vật đường phố

Theo Xinhua, Thành Long mới đây tham gia nghi thức phục dựng nhà cổ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc - sự kiện công khai đầu tiên anh tham gia, sau việc Ngô Trác Lâm quay video nói cô muốn tìm cha. Ở cuối chương trình, nhiều phóng viên hỏi Thành Long về chuyện Ngô Trác Lâm, nam diễn viên không trả lời. Hơn 10 nhân viên bảo vệ đưa anh ra khỏi hội trường.

Biểu cảm của Thành Long khi được hỏi chuyện con rơi. Ảnh: On.

Thời gian gần đây, Thành Long thực hiện dự án phục dựng nhà cổ do anh sưu tầm ở tỉnh An Huy - quê hương mẹ anh. Đây là tâm nguyện nhằm tưởng nhớ bà. Các mảnh ghép nhà cổ được anh sưu tầm nhiều năm từ những căn bị sập, bị thiêu dở... Nam diễn viên thuê người vận chuyển chúng về nơi tập kết, thuê thợ sửa chữa, bảo quản các mảnh ghép. Năm 2017, anh liên hệ với chính quyền ở An Huy và được đồng ý phục dựng bốn căn nhà cổ tại một huyện ở đây. Anh đang cân nhắc khôi phục tiếp nhiều căn nữa để xây dựng khu triển lãm nhà cổ.

Thành Long tại sự kiện ở An Huy.

Trong sự kiện, Thành Long thổ lộ luôn canh cánh vấn đề bảo vệ môi trường, phục dựng nhà cổ. Anh kêu gọi khán giả quan tâm các vấn đề xã hội, mang ý nghĩa tích cực và ít đàm tiếu các tin tức không lành mạnh.

Hồi cuối tháng 4, Thành Long trở thành tâm điểm chú ý khi con rơi của anh - Ngô Trác Lâm - quay video nói cô là con gái của Thành Long và đang trong tình trạng vất vưởng ở Canada, không việc làm, mắc bệnh tâm lý. Mẹ của Ngô Trác Lâm - Ngô Ỷ Lợi - cho rằng con gái bị người yêu đồng giới dụ dỗ quay video này. Ngô Ỷ Lợi chỉ trích hai cô gái không chịu làm việc, dựa vào danh tiếng người khác để kiếm tiền. Ngô Ỷ Lợi bày tỏ mong chờ con gái quay về với cô.

Thành Long ngoại tình với Ngô Ỷ Lợi và có con gái năm 1999. Tuy nhiên, anh cho rằng mình bị gài bẫy. Nam diễn viên từng thừa nhận "có lỗi với Ngô Trác Lâm" song không nhận con.

Như Anh