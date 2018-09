Thân thế và tình sử chồng gần 70 tuổi của Lee Young Ae gây bàn tán

Loạt phim giúp Lee Young Ae trở thành minh tinh Hàn Quốc / Nhan sắc gợi nhớ thương của Lee Young Ae hơn 25 năm trước

Hôm 25/9, Lee Young Ae gây bất ngờ khi lần đầu tiết lộ thân thế chồng trên chương trình I’ll win you over with my Channel của đài SBS. Đây cũng là lần đầu cô tham gia show thực tế.

Khi Lee Young Ae kết hôn ở Hawaii, Mỹ năm 2009 (ảnh trái), danh tính chồng cô được giấu kín. Nhiều năm sau doanh nhân Jung Ho Young mới lộ diện nhưng thông tin cụ thể về anh không được công bố.

Doanh nhân Mỹ gốc Hàn - Jung Ho Young - sinh năm 1951, tính theo tuổi Hàn là 68, hơn diễn viên 20 tuổi. Ông từng tốt nghiệp loại ưu trường Đại học công nghệ Illinois, Mỹ (nay là Viện công nghệ Illinois) và tham gia ngành công nghiệp quốc phòng sau khi phát triển thành công nhiều lĩnh vực truyền thông, kinh doanh xe hơi. Hiện Jung là chủ tịch của công ty Korea Elecom - "gã khổng lồ" đứng đầu lĩnh vực phát triển hệ thống đào tạo quân sự di động tại Hàn. Khối tài sản ước tính của doanh nhân khoảng 2 nghìn tỷ won - con số khiến người Hàn choáng váng, theo Naver.

Trên các diễn đàn, hàng trăm nghìn fan bày tỏ ngỡ ngàng trước quyền thế của Jung. Không ít người nói mỹ nhân Dae Jang Geum không có mắt nhìn người, vì tiền mới kết hôn với người đàn ông đáng tuổi cha. Một luồng ý kiến khác cho rằng ông quá trẻ so với tuổi 68, không chênh lệch nhiều khi đứng cạnh Lee Young Ae. "Bác này già hơn bố tôi mà nhìn trẻ hơn nhiều. Chắc tại sống cùng Lee Young Ae nên luôn tươi trẻ", một người bình luận. Số khác cho rằng khoảng cách 20 tuổi không phải là vấn đề trong tình yêu. "Hãy nhìn đi, họ hạnh phúc mà, sao lại cứ lôi tiền bạc vào. Trước khi lấy chồng, Young Ae cũng đâu phải là người nghèo", "Diễn viên Ivan Krasko của Nga còn lấy vợ kém 60 tuổi thì con số 20 chẳng là gì. Làm ơn hãy để họ yên. Đến bao giờ người Hàn mới bỏ được thói quen chỉ trích và anh hùng bàn phím?"... nhiều khán giả viết trên Naver.

Vợ chồng Young Ae làm lễ thôi nôi con sinh đôi 5 năm trước Trong quá khứ, doanh nhân Mỹ gốc Hàn từng chia sẻ: "Tôi họ Jung, sinh năm 1963, trong hộ chiếu ghi rõ ràng như vậy. Tôi hy vọng Lee Young Ae có thể gọi tôi là ‘anh’, nhưng cô ấy từ trước tới giờ luôn gọi tôi là ngài chủ tịch”.

Không chỉ bàn tán về tài sản và tuổi tác của chồng Young Ae, trên các diễn đàn, hàng nghìn người khơi lại quá khứ tình ái của Jung Ho Young.

Dưới bài viết "Jung Ho Young là ai?..." được trang Naver dẫn lại, nhiều người chỉ trích ông lăng nhăng, từng lừa gạt Shim Eun Ha. Tài khoản Kim1 bình luận: "Từ trước đó ông ta đã có nhiều mối quan hệ phức tạp. Việc nói dối Eun Ha về tuổi tác lẫn tình trạng hôn nhân là không thể chấp nhận được. Cũng may Shim Eun Ha 'bỏ chạy' sớm". "Tôi đọc được trong một cuộc phỏng vấn nào đó, ông ấy bảo vẫn chưa quên được Eun Ha cơ mà. Mắt nhìn người của cô kém quá Lee Young Ae ạ", người khác viết.

Theo Daum, Jung Ho Young từng trải qua một đời vợ - bà Kim Soo Ryun, con riêng của họ rất tài giỏi. Nguồn tin cho biết vợ chồng ly hôn bởi ông có phụ nữ khác bên ngoài. Sau khi về Hàn, Jung vướng nhiều tin đồn hẹn hò. Trong đó có mối tình với Shim Eun Ha tốn giấy mực của báo giới.

Thập niên 1990, Shim Eun Ha được mệnh danh là "Nữ thần màn ảnh", "Bảo bối xứ Hàn" và là minh tinh bí ẩn nhất Hàn Quốc. Người đẹp sinh năm 1972 không kết giao bạn bè, chưa từng chia sẻ bất cứ thông tin gì về đời tư. Người thân diễn viên kể Jung Ho Young theo đuổi cô thời gian dài, thậm chí nói dối năm sinh và chuyện đã ly hôn. Thời điểm ấy, Eun Ha vẫn nghĩ ông sinh năm 1963 chứ không phải 1951.

Sau này khi biết sự thật, Eun Ha vẫn chấp nhận vì Jung yêu cô chân thành. Tuy nhiên, gia đình nữ diễn viên phản đối kịch liệt. Mẹ Shim Eun Ha khóc nhiều, nói rằng đại gia kia đáng tuổi cha, lại từng ly hôn, không xứng với sự trẻ trung, xinh đẹp của Eun Ha.

Vì Jung, Shim Eun Ha từng bỏ nhà ra đi. Cô lên kế hoạch kết hôn rồi từ bỏ làng giải trí, theo Jung Ho Young sang Mỹ định cư. Tháng 9/2001, trước hôn lễ hai ngày, người đẹp bất ngờ hủy hôn ước. Nguồn tin của Daum cho hay dù ngày cưới cận kề, mẹ nữ diễn viên vẫn nói với con "bây giờ hối hận vẫn chưa muộn".

Sự việc bỏ chạy trước đám cưới của Shim Eun Ha khiến truyền thông dậy sóng. Truyền hình Hàn Quốc liên tục đưa tin. Lúc ấy người đẹp chỉ nhắn gửi "mong anh Jung Ho Young không bị tổn thương". Về sau nữ diễn viên kết hôn với Ji Sang Wook - ban đầu là giảng viên đại học, sau làm CEO và hiện là nghị sĩ Hàn Quốc. Năm ngoái cô bị đồn tự tử vì mâu thuẫn gia đình.

Lee Young Ae im lặng trước bình phẩm về chồng. Nhiều fan của Young Ae cho rằng có lẽ cô không lường trước được ồn ào khi chia sẻ thân thế của chồng lẫn hôn nhân hạnh phúc trên sóng truyền hình. Dù trên khắp mặt báo và diễn đàn, dư luận tiếp tục bàn tán, phía diễn viên vẫn im lặng. Nguồn tin thân thiết của Young Ae cho biết nếu sự việc đi quá xa, cô sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Cô từng nói doanh nhân Jung Ho Young thuộc mẫu hình đàn ông ấm áp, tinh tế. "Anh ấy biết chăm sóc người khác. Điểm tôi thích nhất ở chồng là sự thân thiện hòa nhã, chân thành. Chăm sóc trẻ nhỏ không phải việc dễ dàng, riêng chuyện dỗ chúng ngủ cũng mất một tiếng. Thường sau 22h, tôi mới có thời gian cho bản thân. Lúc ăn cơm, tôi và chồng mỗi người phụ trách một bé. Anh ấy cũng rất điềm đạm khi dạy bảo con cái, có lẽ chúng tôi đều là những bậc phụ huynh không biết giận dữ", cô nói.

Hiện con song sinh của vợ chồng minh tinh đã vào lớp một. Vài tháng trước, gia đình cô quyết định chuyển từ nông thôn lên trung tâm Itaewon - phố Tây của thủ đô Seoul (Hàn Quốc) - để tiện cho con học tập. Khu nhà giàu này cũng là chốn đi về của các cặp sao đình đám như: Song Hye Kyo - Song Joong Ki, Bi Rain - Kim Tae Hee.

Bữa cơm của vợ chồng sao quyền lực nhất Hàn Quốc trên sóng đài SBS.

Lee Young Ae là một trong những biểu tượng nhan sắc Hàn Quốc. Cô chạm ngõ nghệ thuật với vai trò người mẫu quảng cáo từ những năm cuối thập niên 1980. Diễn viên sinh năm 1971 gây "bão" châu Á khi đóng Anh em nhà bác sĩ (Medical Brothers) , Pháo hoa, Người đẹp trả thù và nàng Dae Jang Geum trong tác phẩm cùng tên năm 2003.

