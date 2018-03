Thành Long vào top 5 sao nam kiếm tiền nhiều nhất 2017

Taylor Swift ra khỏi top nghệ sĩ kiếm tiền giỏi nhất / Suboi vào danh sách 30 ngôi sao dưới 30 tuổi của châu Á

Ngày 22/8, trang Forbes công bố danh sách những nam diễn viên thu nhập cao nhất năm 2017. Thành Long là ngôi sao châu Á duy nhất có mặt trong top 5. Tài tử Hong Kong thu về 49 triệu USD năm qua và đứng thứ năm.

Ngoài đóng phim, Thành Long còn thu nhập từ nhiều nguồn khác. Diễn viên Hong Kong đứng tên nhiều thương hiệu độc quyền, trong đó có chuỗi rạp phát hành phim.

Dẫn đầu danh sách là Mark Wahlberg với 68 triệu USD. Thu nhập của anh chủ yếu từ hai bộ phim Transformers: The Last Knight và Daddy's Home 2. So với thu nhập của Emma Stone - nữ diễn viên có thù lao cao nhất 2017 (26 triệu USD), số tiền Mark Wahlberg kiếm được gần gấp ba lần. Điều này lại khiến nhiều người nhắc đến chủ đề phân biệt nam - nữ trong cách trả lương ở Hollywood.

Mark Wahlberg được trả lương cao nhất 2017.

Ngoài Thành Long và Mark Wahlberg, top 5 còn có Dwayne Johnson (65 triệu USD), Vin Diesel (54,5 triệu USD), Adam Sandler (50 triệu USD).

Danh sách ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất của Forbes được tính từ 1/6/2016 tới 1/6 năm nay. Con số chưa tính thuế, chi phí cho cơ quan quản lý, người quản lý, luật sư, trợ lý... Forbes thu thập dữ liệu từ nguồn của Nielsen, ComScore, Box Office Mojo và IMDB, đồng thời phỏng vấn những chuyên gia trong ngành điện ảnh.

