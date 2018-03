Taylor Swift thử hát 'Someone Like You' của Adele

Taylor Swift tung MV và công bố album mới

Taylor Swift có chuyến thăm bất ngờ Bệnh viện Nhi Boston từ hồi tháng 8 và để lại ấn tượng tốt đẹp với nhiều bệnh nhi tại đây. Một video liên quan tới chuyến thăm được bệnh nhân bạch cầu 20 tuổi tên Ben chia sẻ trên YouTube, gần đây đã lan truyền rộng rãi trên mạng.

Taylor Swift hát bên bệnh nhận bạch cầu.

Trong video, Ben chơi đàn trong khi Taylor Swift hát một đoạn Someone Like You. Ben kể, cậu khi đó đang nằm viện chờ cấy ghép tủy xương thì Taylor bất ngờ tới. Khi nữ ca sĩ nhìn thấy trong phòng có một chiếc piano, cô đã đề nghị Ben chơi một bài. Ben nói sẽ đánh Someone Like You vì cậu đang học bản này và Taylor đồng ý. "Chị ấy nói là sẽ hát những đoạn nào chị ấy biết", Ben kể.

Mặc dù Taylor chỉ hát vài câu, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích thú. Một số khen Taylor hát Someone Like You hay không kém Adele trong khi phần lớn khen nữ ca sĩ vì sự thân thiện, dễ gần trong video. Bệnh nhi Ben bày tỏ niềm hạnh phúc khi được Taylor tới thăm và đàn hát cùng: "Đây là khoảnh khắc thú vị nhất trong cuộc đời tôi".

Song Ngư