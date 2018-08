Taylor Swift - nữ ca sĩ giàu có bậc nhất làng nhạc

Taylor Swift đi nghỉ lễ cùng người tình / Taylor Swift chiến thắng Billboard sau hai năm vắng bóng

Ngày 11/7, tờ Forbes công bố danh sách những nữ triệu phú trẻ tự thân của Mỹ, trong đó có Taylor Swift. Cô nằm trong số hiếm hoi nghệ sĩ giàu nhờ các sản phẩm âm nhạc mà không phải dấn thân ở lĩnh vực kinh doanh.

Taylor Swift nhiều năm có tên trong danh sách triệu phú trẻ tuổi của Forbes.

Taylor Swift bước vào làng nhạc từ năm 2004 với quyết tâm chinh phục dòng nhạc đồng quê. Con gái của chuyên viên tài chính và bà nội trợ ở Pennsylvania tự tìm cách ký được hợp đồng với hãng ghi âm Big Machine và xa nhà từ năm 14 tuổi. Taylor Swift trở thành "công chúa nhạc đồng quê" nhờ các album như Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010)... Những tour diễn quảng bá album đem lại doanh thu lớn cho cô. Tour Fearless thu về 63 triệu USD, Speak Now đạt 123 triệu USD và Red (2012) là 150 triệu USD.

Taylor Swift đạt thành công lớn khi chuyển hướng sang dòng nhạc Pop, khởi đầu là album 1989. Các ca khúc như Shake It Off, Blank Space, Bad Blood... đứng đầu bảng xếp hạng tại Mỹ, Australia và Canada. Album 1989 nhận ba giải Grammy với giải thưởng quan trọng nhất năm 2015 là "Album của năm".

1989 là cũng sản phẩm nằm trong nhóm album bán chạy nhất năm 2014 tại Mỹ. Ở các quốc gia khác, album bán được hàng triệu bản. Tour diễn 1989 vòng quanh thế giới cũng ghi nhận doanh thu khổng lồ. Theo Forbes, với 85 buổi diễn ở bốn châu lục, kéo dài suốt bảy tháng, Taylor Swift kiếm được khoảng 100 triệu USD khi khép lại tour vào cuối năm 2015. Doanh thu thực tế của 1989 World Tour là 250,7 triệu USD. Thành công này giúp chuyến lưu diễn của Taylor Swift nằm trong danh sách 20 tour diễn có doanh thu cao nhất thập niên 2010.

Tour diễn của nữ ca sĩ thường xuyên cháy vé.

Ca sĩ 28 tuổi phải chi trả cho êkíp sản xuất, tiền thuê địa điểm, khách mời, di chuyển, thuế... Thống kê của MSN cho thấy ở mỗi điểm diễn, Taylor Swift kiếm khoảng 2,5 triệu USD. Ticketbis ước tính trung bình mỗi vé xem Taylor Swift có giá khoảng 199 USD - một mức khá cao so với mặt bằng chung.

Sau ba năm có chiến thắng vang dội nhờ 1989, Taylor Swift tiếp tục cho ra mắt album phòng thu tiếp theo tên Reputation vào mùa hè 2017. Sau một tuần phát hành, album bán được 1,2 triệu bản tại Mỹ và 2 triệu bản trên toàn thế giới, đứng đầu bảng xếp hạng tại Mỹ, Anh, Australia, Canada. Cô tiếp tục tổ chức Reputation Stadium Tour để quảng bá album với tổng cộng 53 đêm diễn tại bốn châu lục, dự kiến kết thúc vào tháng 11 năm nay. Thống kê doanh thu của Reputation Stadium Tour chưa được tổng kết nhưng mỗi đêm diễn hiện tại của ca sĩ đều cháy vé.

* Ca khúc "Look What You Made Me Do" trong album "Reputation"

'Look What You Made Me Do' - Taylor Swift

Bên cạnh bán sản phẩm âm nhạc, Taylor Swift cũng là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Keds, Diet Coke, CoverGirl, Apple. Ca sĩ 28 tuổi cũng là người nhanh nhạy trong lĩnh vực kinh doanh. Cô bán nhiều đồ lưu niệm ăn theo mỗi album như áo thun, ốp điện thoại, kính mát... in hình cô hoặc ảnh bìa album. Đồ lưu niệm được bày bán tại mỗi show diễn của Taylor Swift trên khắp thế giới và cả bán online. Tờ Billboard thống kê Taylor Swift bán được khoảng 17 USD đồ lưu niệm cho mỗi người xem, mang về doanh thu hàng triệu USD mỗi năm.

Một nguồn thu khác của Taylor Swift đến từ khai thác bản quyền ca khúc. Mỗi khi bài hát của cô được phát sóng trên truyền hình, đài phát thanh, trong một bộ phim hay đoạn quảng cáo, cô sẽ nhận được mức phí bản quyền, tỷ lệ phụ thuộc vào thương thuyết và mức độ yêu thích của mỗi chương trình.

Ca sĩ nổi tiếng cũng sở hữu nhiều đất đai, nhà cửa. Theo MSN, Taylor Swift có khối bất động sản trị giá 86 triệu USD gồm nhà ở Nashville, Los Angeles, Rhode Island, California... Forbes thống kê tính đến tháng 7 năm nay, Taylor Swift có khoảng 320 triệu USD. Con số này sẽ còn tăng lên vào cuối năm, khi Reputation Stadium Tour kết thúc.

* Taylor Swift tại Billboard Music Awards 2018

Taylor Swift Billboard 2018

Minh Anh