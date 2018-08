Taylor Swift ngã trên sân khấu ở New Jersey

Taylor Swift - nữ ca sĩ giàu có bậc nhất làng nhạc / Taylor Swift đi nghỉ lễ cùng người tình

Theo ET Online, video ghi lại khoảnh khắc Taylor Swift ngã được người hâm mộ đăng tải ngày 23/7. Cô gặp sự cố khi biểu diễn ở Sân vận động MetLife ở East Rutherford, New Jersey (Mỹ), trong khuôn khổ Reputation World Tour.

Taylor Swift ngã

Taylor Swift thể hiện vũ đạo ca khúc Call It What You Want và bị trượt chân, đập chân và mông xuống sàn sân khấu. Ca sĩ 28 tuổi nhanh chóng xử lý tình huống, cô cười lớn và đứng nhanh dậy, tiếp tục hát. Sàn sân khấu ở New Jersey bị ướt do ảnh hưởng của trận mưa lớn.

Trước đó, trên trang cá nhân, Taylor Swift chia sẻ đêm 21/7 cô cũng phải biểu diễn dưới mưa. "Đêm qua, chúng tôi nhảy suốt hai giờ dưới cơn mưa nặng hạt. Không biết trời New Jersey sẽ mang đến điều gì nhưng chúng tôi đã sẵn sàng", cô viết.

Taylor Swift biểu diễn trong mưa ở đêm nhạc ngày 21/7.

Reputation World Tour của Taylor Swift khởi động từ ngày 8/5 và kết thúc cuối tháng 11 năm nay. Show diễn dự kiến có khoảng 53 đêm diễn, trong đó 40 buổi ở Bắc Mỹ, sáu tại châu Âu, số còn lại ở châu Á và châu Đại Dương. Tour diễn nhằm quảng bá cho album mới nhất của ca sĩ.

Minh Anh